Раздел: Авто
Эксперты составили рейтинг самых медленных авто
Машины из этого списка отличаются низкой скоростью.
Специалисты провели анализ мирового автомобильного рынка и назвали ТОП-5 наиболее медленных транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Первое место занимает 3-колесный Peel P50 с 49-кубовым силовым агрегатом с отдачей в 4,2 "лошадей". Его предельная скорость составляет 45 км/ч.
На втором месте разместился автомобиль Aixam A.721, который из-за малого объема силового агрегата в некоторых странах он считается скутером и им разрешают управлять без прав. Он может разгоняться максимум до 45 км в час.
Замыкает ТОП-3 самых медленных автомобилей электромобиль Renault Twizy с 4-килловатным движком. Автомобиль достигает максимальной скорости в 45 км/ч.
На 4-й позиции ТОПа разместился еще 1-н электромобиль - Mia. Модель способна разгоняться до предельных 100 км в час за 30 сек. Однако эта модель уже снята с производства. А замыкает рейтинг Tata Nano.
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Бюджетный ситикар из Индии немного быстрее своего электрического коллеги - разгон до 100 км в час занимает 29 сек. Однако, это является его предельная скоростью.
Специалисты провели анализ мирового автомобильного рынка и назвали ТОП-5 наиболее медленных транспортных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Первое место занимает 3-колесный Peel P50 с 49-кубовым силовым агрегатом с отдачей в 4,2 "лошадей". Его предельная скорость составляет 45 км/ч.
На втором месте разместился автомобиль Aixam A.721, который из-за малого объема силового агрегата в некоторых странах он считается скутером и им разрешают управлять без прав. Он может разгоняться максимум до 45 км в час.
Замыкает ТОП-3 самых медленных автомобилей электромобиль Renault Twizy с 4-килловатным движком. Автомобиль достигает максимальной скорости в 45 км/ч.
На 4-й позиции ТОПа разместился еще 1-н электромобиль - Mia. Модель способна разгоняться до предельных 100 км в час за 30 сек. Однако эта модель уже снята с производства. А замыкает рейтинг Tata Nano.
Читайте также: Названы самые необычные звездные авто
Бюджетный ситикар из Индии немного быстрее своего электрического коллеги - разгон до 100 км в час занимает 29 сек. Однако, это является его предельная скоростью.
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