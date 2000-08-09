Раздел: Авто
Эти советы помогут безопасно ездить по горным дорогам
Опытные водители поделились своими рекомендациями.
Поездка по горной дороге требует от водителя повышенного внимания, напряжения, особых навыков. Эксперты рассказали о том, как нужно правильно ездить в горных условиях, чтобы не пострадать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
На спуске
Многие водители, которые привыкли ездить по равнинной местности, просто не умеют тормозить в горах. А ведь без правильного торможения на горной дороге ездить невозможно. Помните, что в горах нужно тормозить двигателем, а тормоза использовать только для подбора скорости, поворота или остановки. Включайте такую передачу, чтобы при всех отпущенных педалях машина катилась с нужной для вас скоростью.
Если же у вас «автомат», то тогда на горной дороге при спуске вам, возможно, нужно будет перейти на ручной режим и самому выбрать нужную передачу.
Тормозить двигателем в горах можно только, если спуск короткий. В этом случае нажимайте на педаль короткими и энергичными движениями.
На подъеме
На длинных подъемах наблюдайте за оборотами мотора. Они не должны быть ни слишком высокими, ни слишком низкими. В противном случае мотор перегреется или получит слишком большую нагрузку.
Каковы оптимальные обороты двигателя? При длительном подъеме оптимальный режим от 2 тыс. до 4 тыс. об./мин.
В горах при «автомате» бывает иногда необходимость перейти в ручной режим и самостоятельно выбрать нужную передачу. На старых «автоматах» без ручного режима водитель может принудительно ограничить количество передач.
Повороты
Повороты в горах очень опасны. Особенно, если автомобиль двигается на «приличной» скорости. Поэтому перед поворотом на горной трассе сбавьте скорость до 5-15 км/ч. К повороту нужно подъезжать на низкой передаче.
Обзорность
Особенности горной дороги таковы, что там плохой обзор. Каждый момент вам на встречу из-за поворота может выехать автомобиль. Местные жители привыкли ездить по горным дорогам, а вы – нет. Вы равнинный водитель. Поэтому никогда не выезжайте на встречную полосу, тем более на поворотах.
Будьте особо внимательными при обгоне. Из-за плохой обзорности есть шанс просто не увидеть встречный автомобиль.
Остановки
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Если вы путешествуете по горам на автомобиле, то останавливаться мы рекомендуем только на специальных обзорных площадках. Они встречаются довольно часто, даже в украинских горах. Горные дороги узкие, у обочины там лучше не останавливаться. Так вы избежите неприятностей.
Поездка по горной дороге требует от водителя повышенного внимания, напряжения, особых навыков. Эксперты рассказали о том, как нужно правильно ездить в горных условиях, чтобы не пострадать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
На спуске
Многие водители, которые привыкли ездить по равнинной местности, просто не умеют тормозить в горах. А ведь без правильного торможения на горной дороге ездить невозможно. Помните, что в горах нужно тормозить двигателем, а тормоза использовать только для подбора скорости, поворота или остановки. Включайте такую передачу, чтобы при всех отпущенных педалях машина катилась с нужной для вас скоростью.
Если же у вас «автомат», то тогда на горной дороге при спуске вам, возможно, нужно будет перейти на ручной режим и самому выбрать нужную передачу.
Тормозить двигателем в горах можно только, если спуск короткий. В этом случае нажимайте на педаль короткими и энергичными движениями.
На подъеме
На длинных подъемах наблюдайте за оборотами мотора. Они не должны быть ни слишком высокими, ни слишком низкими. В противном случае мотор перегреется или получит слишком большую нагрузку.
Каковы оптимальные обороты двигателя? При длительном подъеме оптимальный режим от 2 тыс. до 4 тыс. об./мин.
В горах при «автомате» бывает иногда необходимость перейти в ручной режим и самостоятельно выбрать нужную передачу. На старых «автоматах» без ручного режима водитель может принудительно ограничить количество передач.
Повороты
Повороты в горах очень опасны. Особенно, если автомобиль двигается на «приличной» скорости. Поэтому перед поворотом на горной трассе сбавьте скорость до 5-15 км/ч. К повороту нужно подъезжать на низкой передаче.
Обзорность
Особенности горной дороги таковы, что там плохой обзор. Каждый момент вам на встречу из-за поворота может выехать автомобиль. Местные жители привыкли ездить по горным дорогам, а вы – нет. Вы равнинный водитель. Поэтому никогда не выезжайте на встречную полосу, тем более на поворотах.
Будьте особо внимательными при обгоне. Из-за плохой обзорности есть шанс просто не увидеть встречный автомобиль.
Остановки
Читайте также: Названы лучшие автомобили до 2000 долларов
Если вы путешествуете по горам на автомобиле, то останавливаться мы рекомендуем только на специальных обзорных площадках. Они встречаются довольно часто, даже в украинских горах. Горные дороги узкие, у обочины там лучше не останавливаться. Так вы избежите неприятностей.
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