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Эти советы помогут безопасно ездить по горным дорогам

Эти советы помогут безопасно ездить по горным дорогам Опытные водители поделились своими рекомендациями.

Поездка по горной дороге требует от водителя повышенного внимания, напряжения, особых навыков. Эксперты рассказали о том, как нужно правильно ездить в горных условиях, чтобы не пострадать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

На спуске

Многие водители, которые привыкли ездить по равнинной местности, просто не умеют тормозить в горах. А ведь без правильного торможения на горной дороге ездить невозможно. Помните, что в горах нужно тормозить двигателем, а тормоза использовать только для подбора скорости, поворота или остановки. Включайте такую передачу, чтобы при всех отпущенных педалях машина катилась с нужной для вас скоростью.

Если же у вас «автомат», то тогда на горной дороге при спуске вам, возможно, нужно будет перейти на ручной режим и самому выбрать нужную передачу.

Тормозить двигателем в горах можно только, если спуск короткий. В этом случае нажимайте на педаль короткими и энергичными движениями.

На подъеме

На длинных подъемах наблюдайте за оборотами мотора. Они не должны быть ни слишком высокими, ни слишком низкими. В противном случае мотор перегреется или получит слишком большую нагрузку.

Каковы оптимальные обороты двигателя? При длительном подъеме оптимальный режим от 2 тыс. до 4 тыс. об./мин.

В горах при «автомате» бывает иногда необходимость перейти в ручной режим и самостоятельно выбрать нужную передачу. На старых «автоматах» без ручного режима водитель может принудительно ограничить количество передач.

Повороты

Повороты в горах очень опасны. Особенно, если автомобиль двигается на «приличной» скорости. Поэтому перед поворотом на горной трассе сбавьте скорость до 5-15 км/ч. К повороту нужно подъезжать на низкой передаче.

Обзорность

Особенности горной дороги таковы, что там плохой обзор. Каждый момент вам на встречу из-за поворота может выехать автомобиль. Местные жители привыкли ездить по горным дорогам, а вы – нет. Вы равнинный водитель. Поэтому никогда не выезжайте на встречную полосу, тем более на поворотах.

Будьте особо внимательными при обгоне. Из-за плохой обзорности есть шанс просто не увидеть встречный автомобиль.

Остановки

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Если вы путешествуете по горам на автомобиле, то останавливаться мы рекомендуем только на специальных обзорных площадках. Они встречаются довольно часто, даже в украинских горах. Горные дороги узкие, у обочины там лучше не останавливаться. Так вы избежите неприятностей.
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 Теги: горные дороги, советы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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