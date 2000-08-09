Раздел: Авто
Эксперты рассказали, какие авто наиболее популярны для езды по городу
В рейтинг вошли пять востребованных ситикаров.
По информации аналитиков, за первое полугодие текущего года было реализовано 2,19 млн ситикаров, что составило 4% от общего мирового объема рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Наиболее популярными машинами этого сегмента стала модель Maruti Alto, продажи которой составили 109 132 экземпляра, что на 13,3% меньше показателей аналогичного периода 2017г.
На 2-м месте разместился Фиат 500 с реализациями 103 729 шт. Компактный Ford Ka замкнул тройку с показателем 97 496 реализованных транспортных средств.
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В ТОП-5 также попали Fiat Panda, проданы в кол-ве 95 252 раз, а также Hyundai Grand i10 с 87 943 проданными авто. Отмечается, что ситикары во всем мире стали пользоваться большим спросом.
По информации аналитиков, за первое полугодие текущего года было реализовано 2,19 млн ситикаров, что составило 4% от общего мирового объема рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Наиболее популярными машинами этого сегмента стала модель Maruti Alto, продажи которой составили 109 132 экземпляра, что на 13,3% меньше показателей аналогичного периода 2017г.
На 2-м месте разместился Фиат 500 с реализациями 103 729 шт. Компактный Ford Ka замкнул тройку с показателем 97 496 реализованных транспортных средств.
Читайте также: Названы лучшие автомобили до 2000 долларов
В ТОП-5 также попали Fiat Panda, проданы в кол-ве 95 252 раз, а также Hyundai Grand i10 с 87 943 проданными авто. Отмечается, что ситикары во всем мире стали пользоваться большим спросом.
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