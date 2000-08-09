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Раздел: Авто  
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Китайцы выпустили новый мощный кроссовер

Китайцы выпустили новый мощный кроссовер Great Wall назвала цены на новый "внедорожник" Haval F7.

Китайский автогигант Great Wall объявил предварительные цены на новый внедорожник Haval F7.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

Продажи самого большого на данный момент кроссовера F-серии стартуют осенью текущего года. Модель будет стоить от 130 000 до 160 000 юаней.

Напомним, линейка паркетников Haval с индексом F была представлена в апреле текущего года на Международном автосалоне в Пекине. Автомобили ориентированы на молодёжную аудиторию в возрасте 25-30 лет. Первая новинка F-серии, компактный кроссовер Haval F5, появится у дилеров в сентябре 2018-го.

Старший собрат Haval F7 уже неоднократно попадал в объективы папарацци. Кросс является серийным воплощением концептуального паркетника HB-02, который дебютировал два года назад. Дизайн массовой модификации кросса в целом повторяет прототип, лишь немного изменится головная оптика и линия остекления задней части кузова.

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Haval F7 будет оснащаться 2,0-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором в паре с 7-диапазонным роботом с двойным сцеплением.
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 Теги: Great Wall, Haval F7

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Сегодня, 09:04 » Автор: Ирина Шевченко
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