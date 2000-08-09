Раздел: Авто
Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
Great Wall назвала цены на новый "внедорожник" Haval F7.
Китайский автогигант Great Wall объявил предварительные цены на новый внедорожник Haval F7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Продажи самого большого на данный момент кроссовера F-серии стартуют осенью текущего года. Модель будет стоить от 130 000 до 160 000 юаней.
Напомним, линейка паркетников Haval с индексом F была представлена в апреле текущего года на Международном автосалоне в Пекине. Автомобили ориентированы на молодёжную аудиторию в возрасте 25-30 лет. Первая новинка F-серии, компактный кроссовер Haval F5, появится у дилеров в сентябре 2018-го.
Старший собрат Haval F7 уже неоднократно попадал в объективы папарацци. Кросс является серийным воплощением концептуального паркетника HB-02, который дебютировал два года назад. Дизайн массовой модификации кросса в целом повторяет прототип, лишь немного изменится головная оптика и линия остекления задней части кузова.
Читайте также: Хит Сети: неофициальный футбольный гимн сыграли на бандуре. Видео
Haval F7 будет оснащаться 2,0-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором в паре с 7-диапазонным роботом с двойным сцеплением.
Китайский автогигант Great Wall объявил предварительные цены на новый внедорожник Haval F7.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Продажи самого большого на данный момент кроссовера F-серии стартуют осенью текущего года. Модель будет стоить от 130 000 до 160 000 юаней.
Напомним, линейка паркетников Haval с индексом F была представлена в апреле текущего года на Международном автосалоне в Пекине. Автомобили ориентированы на молодёжную аудиторию в возрасте 25-30 лет. Первая новинка F-серии, компактный кроссовер Haval F5, появится у дилеров в сентябре 2018-го.
Старший собрат Haval F7 уже неоднократно попадал в объективы папарацци. Кросс является серийным воплощением концептуального паркетника HB-02, который дебютировал два года назад. Дизайн массовой модификации кросса в целом повторяет прототип, лишь немного изменится головная оптика и линия остекления задней части кузова.
Читайте также: Хит Сети: неофициальный футбольный гимн сыграли на бандуре. Видео
Haval F7 будет оснащаться 2,0-литровым 197-сильным бензиновым турбомотором в паре с 7-диапазонным роботом с двойным сцеплением.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
181
0
Также советуем посмотреть
- Ситуация в зоне АТО: 41 обстрел, двое раненых
- Забавные фотки водителей, переборщивших с автотюнингом
- Фотки «счастливчиков», для которых понедельник явно не задался
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
Оставьте свой комментарий