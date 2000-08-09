Раздел: Авто
Рассекречен дизайн "заряженного" Range Rover Sport
Range Rover Sport SVR «приоделся» в Lumma.
Немецкое тюнинг-ателье представило стайлинг-пакет для «заряженного» британского внедорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Даже обычный Range Rover Sport обладает эффектной внешностью, благодаря современному фирменному дизайну, а версия SVR смотрится еще агрессивнее, к чему обязывает мощная подкапотная «начинка». Но, вероятно, руководство Lumma Design решило, что наверняка найдутся желающие выделиться на общем фоне и разработало специально для них комплект стилистических апгрейдов.
В ширококузовном «костюме» CLR RS 2018 от Lumma и в эффектном синем окрасе оттенка Эшторил, британский внедорожник начинает выглядеть существенно «злее». Автомобиль получает переработанный передний бампер с интегрированными двойными полосами ДХО по бокам с карбоновыми вставками, новый капот с воздухозаборником из того же материала, сетчатую радиаторную решетку, расширенные колесные арки, боковые юбки и задний бампер со встроенным диффузором.
Завершающим штрихом стали надписи Lumma спереди и сзади, набор больших 23-дюймовых колес Lumma CLR GT, обутыми в высокопроизводительную резину Continental 305/30. Кроме того, в ателье могут предложить опциональные 24-дюймовые колеса Lumma CLR RS, а также два варианта 22-дюймовых Lumma CLR N1 шириной 10 или 12 дюймов.
Также в ателье готовы полностью переработать салон Range Rover Sport SVR, если клиент пожелает, а еще установить алюминиевые педали и подставки для ног.
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О технических апгрейдах ничего не сообщается, да и без них, в принципе, автомобиль обладает впечатляющими характеристиками. Напомним, Range Rover Sport SVR оснащается бензиновым наддувным мотором V8 объемом 5,0 литра, отдача которого составляет 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента, чего достаточно для разгона с нуля до первой «сотни» за 4,5 секунды и до максимальной скорости 283 км/ч.
Немецкое тюнинг-ателье представило стайлинг-пакет для «заряженного» британского внедорожника.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Даже обычный Range Rover Sport обладает эффектной внешностью, благодаря современному фирменному дизайну, а версия SVR смотрится еще агрессивнее, к чему обязывает мощная подкапотная «начинка». Но, вероятно, руководство Lumma Design решило, что наверняка найдутся желающие выделиться на общем фоне и разработало специально для них комплект стилистических апгрейдов.
В ширококузовном «костюме» CLR RS 2018 от Lumma и в эффектном синем окрасе оттенка Эшторил, британский внедорожник начинает выглядеть существенно «злее». Автомобиль получает переработанный передний бампер с интегрированными двойными полосами ДХО по бокам с карбоновыми вставками, новый капот с воздухозаборником из того же материала, сетчатую радиаторную решетку, расширенные колесные арки, боковые юбки и задний бампер со встроенным диффузором.
Завершающим штрихом стали надписи Lumma спереди и сзади, набор больших 23-дюймовых колес Lumma CLR GT, обутыми в высокопроизводительную резину Continental 305/30. Кроме того, в ателье могут предложить опциональные 24-дюймовые колеса Lumma CLR RS, а также два варианта 22-дюймовых Lumma CLR N1 шириной 10 или 12 дюймов.
Также в ателье готовы полностью переработать салон Range Rover Sport SVR, если клиент пожелает, а еще установить алюминиевые педали и подставки для ног.
Читайте также: Bugatti планирует выпуск нового гиперкара
О технических апгрейдах ничего не сообщается, да и без них, в принципе, автомобиль обладает впечатляющими характеристиками. Напомним, Range Rover Sport SVR оснащается бензиновым наддувным мотором V8 объемом 5,0 литра, отдача которого составляет 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента, чего достаточно для разгона с нуля до первой «сотни» за 4,5 секунды и до максимальной скорости 283 км/ч.
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