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Раздел: Авто  
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Первенцем нового бренда Cupra станет кроссовер

Первенцем нового бренда Cupra станет кроссоверО том, что Cupra стала самостоятельной маркой, было объявлено в начале этого года.

Купеобразный «паркетник» бренда, отпочковавшегося от компании Seat, может дебютировать в следующем году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.

О том, что Cupra стала самостоятельной маркой, было объявлено в начале этого года. Напомним, более 20 лет с такой приставкой продавали самые мощные версии автомобилей Seat. Первой моделью Cupra, которая выйдет на рынок, станет перелицованный «паркетник» Seat Ateca, его испанцы представили в феврале 2018-го. Но «стопроцентный» первенец появится позже – он дебютирует в конце 2019-го, а в продажу такая модель поступит в 2020-м, сообщает издание Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Seat Алехандро Месонеро-Романоса.

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Представитель испанской фирмы не уточнил, какую именно модель представят в следующем году, но Autocar утверждает, что ею окажется купеобразный кроссовер. По словам Месонеро-Романоса, первую действительно самостоятельную модель Cupra разрабатывает отдельная группа дизайнеров и инженеров и что у машины будет «стопроцентная философия» новоявленного бренда (платформа и моторы новинке, очевидно, достанутся от концерна Volkswagen). Кроме того, Алехандро Месонеро-Романос заявил, что затем на основе модели Cupra могут построить и автомобиль Seat.
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 Теги: Cupra, кроссовер

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Сегодня, 15:23 » Автор: Ирина Шевченко
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