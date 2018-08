Chevrolet выпустил два "заряженных" внедорожника

Американский производитель расширил количество комплектаций больших внедорожников, в которых предлагается двигатель V8 объемом 6,2 литра.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar Для всех Chevrolet Tahoe и Suburban в исполнении Premier Plus, а также RST Premier доступен опциональный пакет 6.2L Performance Package, в состав которого также входит адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic.В числе других особенностей версий Tahoe Premier Plus и Suburban Premier Plus особый интерьер с кожаными передними сиденьями с комбинированной обивкой черного и цвета красного дерева с функциями обогрева и вентиляции, а также черной отделкой салона Jet. Внедорожники оснащаются большими 22-дюймовыми полированными колесами.Среди внешних отличительных признаков золотые логотипы Chevrolet и хромированные шильдики с названием модели, а в списке оборудования числится проекционный дисплей, восьмидюймовая панель «приборки», рейлинги на крыше, хромированные подножки и выхлопные патрубки, а еще брендированный органайзер Chevrolet в багажнике.Отдача двигателя V8 объемом 6,2 литра составляет 420 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Внедорожник Chevrolet Tahoe Premier Plus 2019 модельного года обойдется покупателям в 74 100 долларов, а Chevrolet Suburban Premier Plus ‘2019 – 76 900 долларов. Дилеры уже принимают заказы на новинку, а производство начнется через несколько дней.