Раздел: Авто
Chevrolet Corvette оснастят активной аэродинамикой
Патент описывает полностью закрытую конструкцию воздуховодов.
Концерн General Motors запатентовал комплекс активной аэродинамики для спорткара Chevrolet Corvette. Три отдельных документа описывают работу подвижных боковых юбок, заднего спойлера и генерирующих прижимную силу воздуховодов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.
В патенте GM указано, что с помощью специальных актуаторов активные боковые юбки могут опускаться и подниматься. Их положение зависит от скорости оборотов колеса и скорости движения машины относительно поверхности земли.
Для регулируемого спойлера предусмотрено изменение высоты и угла атаки, которые меняются в зависимости от скорости воздушного потока, угла поворота руля и величины продольного ускорения.
Третий патент описывает полностью закрытую конструкцию воздуховодов с подвижными заслонками. Они размещаются в верхней или нижней части кузова машины и используются для создания дополнительный прижимной силы. Особенностью системы является возможность использования сопла для ускорения воздушного потока.
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В патентной документации используются изображения Corvette текущего поколения, однако комплекс активной аэродинамики будет адаптирован и к новой среднемоторной модели. Как сообщалось ранее, в его состав войдет электронноуправляемый спойлер и подвеска с лифт-системой, способная менять центр аэродинамического давления.
Концерн General Motors запатентовал комплекс активной аэродинамики для спорткара Chevrolet Corvette. Три отдельных документа описывают работу подвижных боковых юбок, заднего спойлера и генерирующих прижимную силу воздуховодов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.
В патенте GM указано, что с помощью специальных актуаторов активные боковые юбки могут опускаться и подниматься. Их положение зависит от скорости оборотов колеса и скорости движения машины относительно поверхности земли.
Для регулируемого спойлера предусмотрено изменение высоты и угла атаки, которые меняются в зависимости от скорости воздушного потока, угла поворота руля и величины продольного ускорения.
Третий патент описывает полностью закрытую конструкцию воздуховодов с подвижными заслонками. Они размещаются в верхней или нижней части кузова машины и используются для создания дополнительный прижимной силы. Особенностью системы является возможность использования сопла для ускорения воздушного потока.
Читайте также: На продажу выставили редкий Chevrolet Corvette
В патентной документации используются изображения Corvette текущего поколения, однако комплекс активной аэродинамики будет адаптирован и к новой среднемоторной модели. Как сообщалось ранее, в его состав войдет электронноуправляемый спойлер и подвеска с лифт-системой, способная менять центр аэродинамического давления.
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