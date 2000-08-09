Раздел: Авто
Представлена обновленная Honda Civic
Цены на обновленный Civic не сообщаются.
Компания Honda представила обновленное семейство Civic для американского рынка. Изменения минимальные - доработан внешний вид, расширена гамма комплектаций и для четырехдверки и купе добавлена модификация Sport, которая до этого и так была у хэтчбека.
Об этом пишет Хроника.инфо.
От дорестайлингового варианта новинку можно отличить по иным бамперам, другой решетке радиатора (зачерненная вместо хромированной), модернизированным фарам головного света, а также переднему сплиттеру, новому дизайну колесных дисков и хромированным элементам в задней части кузова.
Модификация Sport комплектуется более агрессивным передним бампером, расположенным по центру заднего бампера патрубком выпускной системы, диффузором, спойлером на крышке багажника (у седана) и 18-дюймовым колесам.
Такие автомобили будут комплектоваться двухлитровым атмосферником мощностью 158 сил, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.
Читайте также: Honda сделает редизайн модели Civic Type R
В оснащение модели добавили комплекс систем безопасности Honda Sensing. В его состав входит адаптивный круиз, системы предупреждения фронтальных столкновений и удержания в полосе. Кроме того, Civic теперь можно заказать с доработанной мультимедийкой с 7-дюймовым экраном.
Дорестайлинговый вариант стоит от 19,8 тысячи долларов.
Компания Honda представила обновленное семейство Civic для американского рынка. Изменения минимальные - доработан внешний вид, расширена гамма комплектаций и для четырехдверки и купе добавлена модификация Sport, которая до этого и так была у хэтчбека.
Об этом пишет Хроника.инфо.
От дорестайлингового варианта новинку можно отличить по иным бамперам, другой решетке радиатора (зачерненная вместо хромированной), модернизированным фарам головного света, а также переднему сплиттеру, новому дизайну колесных дисков и хромированным элементам в задней части кузова.
Модификация Sport комплектуется более агрессивным передним бампером, расположенным по центру заднего бампера патрубком выпускной системы, диффузором, спойлером на крышке багажника (у седана) и 18-дюймовым колесам.
Такие автомобили будут комплектоваться двухлитровым атмосферником мощностью 158 сил, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.
Читайте также: Honda сделает редизайн модели Civic Type R
В оснащение модели добавили комплекс систем безопасности Honda Sensing. В его состав входит адаптивный круиз, системы предупреждения фронтальных столкновений и удержания в полосе. Кроме того, Civic теперь можно заказать с доработанной мультимедийкой с 7-дюймовым экраном.
Дорестайлинговый вариант стоит от 19,8 тысячи долларов.
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