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Раздел: Авто  
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Представлена обновленная Honda Civic

Представлена обновленная Honda CivicЦены на обновленный Civic не сообщаются.

Компания Honda представила обновленное семейство Civic для американского рынка. Изменения минимальные - доработан внешний вид, расширена гамма комплектаций и для четырехдверки и купе добавлена модификация Sport, которая до этого и так была у хэтчбека.

Об этом пишет Хроника.инфо.

От дорестайлингового варианта новинку можно отличить по иным бамперам, другой решетке радиатора (зачерненная вместо хромированной), модернизированным фарам головного света, а также переднему сплиттеру, новому дизайну колесных дисков и хромированным элементам в задней части кузова.

Модификация Sport комплектуется более агрессивным передним бампером, расположенным по центру заднего бампера патрубком выпускной системы, диффузором, спойлером на крышке багажника (у седана) и 18-дюймовым колесам.

Такие автомобили будут комплектоваться двухлитровым атмосферником мощностью 158 сил, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

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В оснащение модели добавили комплекс систем безопасности Honda Sensing. В его состав входит адаптивный круиз, системы предупреждения фронтальных столкновений и удержания в полосе. Кроме того, Civic теперь можно заказать с доработанной мультимедийкой с 7-дюймовым экраном.

Дорестайлинговый вариант стоит от 19,8 тысячи долларов.
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 Теги: Honda Civic, премьера

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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