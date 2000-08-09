Раздел: Авто
В Швеции произошли массовые поджоги автомобилей
Сгорело более сотни машин.
По стране прокатилась волна поджогов автомобилей. Соцсети изобилуют снятыми на телефон видео, где во дворах полыхает сразу по нескольку автомобилей. Но перед этим между ними сновали подозрительные молодые люди в капюшонах и масках.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
В преддверии национальных выборов, которые пройдут в Швеции в следующем месяце, общество обеспокоено активизировавшимися бандами поджигателей автомобилей. В понедельник вечером в шведских городах Гетеборге, Тролльхеттане и Фалькенберге подожжено или разбито вандалами порядка ста автомобилей. Несколько машин сгорело и в Стокгольме.
Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен считает, что действия поджигателей выглядели организованными и были похожи на какую-то военную операцию. Полицейские недоумевают, что могло вызвать столь массированную атаку на автомобили, хотя правоохранители подтвердили, что поджоги совершены бандами молодчиков, численность которых в настоящее время уточняется.
Читайте также: В Швеции массовые столкновения с полицией
Молодые люди были подготовлены и действовали почти одновременно - есть мнение, что скоординированное нападение планировалось через соцсети.
Пожары вспыхнули около 21 часа по местному времени, а около полуночи были уже потушены Удалось задержать нескольких подозрительных молодых людей, которые находились рядом с местами происшествия в Тролльхеттане. Но у полиции нет четких доказательств, что они причастны к поджогам.
Жители домов, выглядывавшие в окна незадолго до начала пожаров, замечали одетых в черные спортивные костюмы людей в масках и капюшонах и утверждают, что все это выглядело организованной акцией. В полиции рассказали, что позже на одной из прилегающих к автостоянке улиц нашли целый ящик с «коктейлями Молотова». Такой массовый поджог автомобилей был совершен в Швеции впервые.
По стране прокатилась волна поджогов автомобилей. Соцсети изобилуют снятыми на телефон видео, где во дворах полыхает сразу по нескольку автомобилей. Но перед этим между ними сновали подозрительные молодые люди в капюшонах и масках.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.
В преддверии национальных выборов, которые пройдут в Швеции в следующем месяце, общество обеспокоено активизировавшимися бандами поджигателей автомобилей. В понедельник вечером в шведских городах Гетеборге, Тролльхеттане и Фалькенберге подожжено или разбито вандалами порядка ста автомобилей. Несколько машин сгорело и в Стокгольме.
Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен считает, что действия поджигателей выглядели организованными и были похожи на какую-то военную операцию. Полицейские недоумевают, что могло вызвать столь массированную атаку на автомобили, хотя правоохранители подтвердили, что поджоги совершены бандами молодчиков, численность которых в настоящее время уточняется.
Читайте также: В Швеции массовые столкновения с полицией
Молодые люди были подготовлены и действовали почти одновременно - есть мнение, что скоординированное нападение планировалось через соцсети.
Пожары вспыхнули около 21 часа по местному времени, а около полуночи были уже потушены Удалось задержать нескольких подозрительных молодых людей, которые находились рядом с местами происшествия в Тролльхеттане. Но у полиции нет четких доказательств, что они причастны к поджогам.
Жители домов, выглядывавшие в окна незадолго до начала пожаров, замечали одетых в черные спортивные костюмы людей в масках и капюшонах и утверждают, что все это выглядело организованной акцией. В полиции рассказали, что позже на одной из прилегающих к автостоянке улиц нашли целый ящик с «коктейлями Молотова». Такой массовый поджог автомобилей был совершен в Швеции впервые.
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