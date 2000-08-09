Раздел: Авто
В Дюссельдорфе презентовали электромобиль iEV X
Трансформация возможна благодаря специальному механизму.
Особенностью iEV X является то, что это машина-трансформер.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Конструкция электрокара устроена так, что он может менять свои габариты в зависимости от возникших ситуации или потребностей. Например, автомобиль может быть трансформирован, если необходимо перевезти груз.
Базовый размер машины 78 на 160 сантиметров. При возникновении потребностей в транспортировке груза габариты электрокара увеличиваются до 190 на 220 сантиметров.
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Такая трансформация возможна благодаря специальному механизму. При этом заднее пассажирское сиденье автоматически складывается.
В исходном варианте машина весит 115 килограмм. На ней установлен электромотор, питаемый от литий-ионной батареи с мощностью на 48 кВт.
Таких параметров хватает, чтобы машина проехала без подзарядки 60 километров при скорости в 45 км/час. Остается добавить, что цена на автомобиль стартует от 9 тысяч в американской валюте.
Особенностью iEV X является то, что это машина-трансформер.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Конструкция электрокара устроена так, что он может менять свои габариты в зависимости от возникших ситуации или потребностей. Например, автомобиль может быть трансформирован, если необходимо перевезти груз.
Базовый размер машины 78 на 160 сантиметров. При возникновении потребностей в транспортировке груза габариты электрокара увеличиваются до 190 на 220 сантиметров.
Читайте также: Китайцы презентовали мощный электромобиль
Такая трансформация возможна благодаря специальному механизму. При этом заднее пассажирское сиденье автоматически складывается.
В исходном варианте машина весит 115 килограмм. На ней установлен электромотор, питаемый от литий-ионной батареи с мощностью на 48 кВт.
Таких параметров хватает, чтобы машина проехала без подзарядки 60 километров при скорости в 45 км/час. Остается добавить, что цена на автомобиль стартует от 9 тысяч в американской валюте.
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