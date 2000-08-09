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Aston Martin выпустит собственный гиперкар

Aston Martin выпустит собственный гиперкар Новый автомобиль выступит в Ле-Мане.

Новый среднемоторный гиперкар Aston Martin, известный под прозвищем «сын Валькирии», попытается выиграть марафон «24 часа Ле-Мана», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Разработку модели, о которой идет речь, господин Палмер подтвердил журналистам еще прошлой осенью. Тогда сообщалось, что она будет нацелена на конкуренцию с Ferrari 488 GTB и McLaren 720S. По новым данным, «сын Валькирии» скорее станет современным аналогом уже снятого с производства гибридного гиперкара McLaren P1 – автомобиля более высокого класса. Соответственно, его соперниками будут Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder и McLaren Senna.

В создании «сына Валькирии» принимает участие команда Red Bull Racing. Условное имя новинки является отсылкой к гиперкару Aston Martin Valkyrie, построенному при участии инженерной фирмы Red Bull Advanced Technologies. Изначально предполагалось, что именно «Валькирия» будет выступать в Ле-Мане. Хотя эти машины еще не начали поставлять клиентам, весь запланированный тираж давно распродан по предзаказам.

«Астон» решил пересмотреть свою гоночную программу в связи с изменением правил для высшей категории LMP1, которые организаторы внесли, чтобы спасти знаменитую гонку на выносливость. На этот вынужденный шаг они пошли, когда LMP1 покинули заводские команды Audi и Porsche, сделавшие выбор в пользу чемпионата электромобилей Formula E.

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Какими будут правила Ле-Мана в начале следующего десятилетия – еще не решено окончательно. Соответственно, Энди Палмер пока не дает стопроцентной гарантии на участие своей компании в соревновании. Как бы то ни было, помимо гоночной, у «сына Валькирии» будет и гражданская версия, так что проект в любом случае развивается.
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 Теги: Ле-Ман, гиперкар

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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