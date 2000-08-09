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Uber инвестирует в высокие технологии

Uber инвестирует в высокие технологии Компания приобрела новые алгоритмы.

Компания Uber вовсю использует современные технологии и возможности в сфере искусственного интеллекта для концептуального улучшения своего сервиса каршеринга и ряда сторонних проектов – в особенности это видно по текущей политике компании в отношении клиентов, пользующихся каршерингом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FainaIdea.

Сегодня поступила информация о том, что компания Uber приобрела специальные алгоритмы и систему искусственного интеллекта, который на основе изучения и анализа пользовательских предпочтений, паттернов и видов выбранных поездок – будь то бизнес или развлечения – вырабатывает определенный план поездки и учитывает различные финансовые вопросы, с этим связанные.

Машинное обучение – ключевой элемент в новой политике и стратегии компании Uber, направленной на улучшение пользовательского опыта во время использования услуг компаний. В частности, приобретенные компанией алгоритмы машинного обучения и особая система искусственного интеллекта позволит сделать этот опыт действительно более приятным и точным.

Например, алгоритмы могут просчитывать множество паттернов за раз, определяя, заказал ли человек автомобиль Uber с целью бизнес-поездки или для обычной – в зависимости от того будет сформировано определенное предпочтение по способу оплаты за услуги, будь то кредитная карточка или наличные деньги. Кроме этого, искусственный интеллект улавливает и множество других моментов, также непосредственно связанных с правильным распределением пользователей и их излюбленных способов оплаты и поездки. Согласно предварительному отчету специалистов компании, новые алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта позволили увеличить точность сервиса до 80%.

И это действительно удивляет, особенно на фоне того, что компания стремится создавать как можно более уникальный и индивидуальный пользовательский опыт для каждого пользователя в отдельности – в этом смысле Uber остается одной из немногих компаний, для которых качество сервиса не является пустым звуком.

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К тому же, компания намеревается продолжает свои эксперименты с искусственным интеллектом, и вполне возможно, задействует его в разработке своих автономных электромобилей, работы по которым были временно остановлены.
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 Теги: Uber, искусственный интеллект

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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