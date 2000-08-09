Раздел: Авто
В США сфотографировали новый BMW X6
Автомобиль был скрыт за плотным камуфляжем.
Компания BMW вывела на дорожные испытания новое поколение своего купе-образного кроссовера BMW X6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль третьей генерации в плотном камуфляже смогли заснять на дорогах США, а конкретно в Южной Каролине. Официальная презентация нового кроссовера должна состояться уже в 2019 году.
Интересно, что место для дорожных испытаний было выбрано не случайно, т.к. неподалеку располагается сборочная площадка BMW, на которой выпускается в том числе и текущая версия кроссовера X6. Следует сказать, что баварцы серьезно подошли к обеспечению секретности и не только затянули прототип в плотный камуфляж, но также добавили «обманки» в виде фальш-панелей.
Тем не менее, на фотографиях можно разглядеть некоторые изменения, которые не все-таки не удалось полностью скрыть. Так, в первую очередь в глаза бросается более низкое расположение площадки под номерной знак, а также появление небольшого спойлера на пятой двери.
Читайте также: Uber инвестирует в высокие технологии
Передний бампер и радиаторная решетка выполнены в стиле BMW X5 последнего поколения. То же касается и моторной гаммы, которая тоже перекочует от X5.
Компания BMW вывела на дорожные испытания новое поколение своего купе-образного кроссовера BMW X6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автомобиль третьей генерации в плотном камуфляже смогли заснять на дорогах США, а конкретно в Южной Каролине. Официальная презентация нового кроссовера должна состояться уже в 2019 году.
Интересно, что место для дорожных испытаний было выбрано не случайно, т.к. неподалеку располагается сборочная площадка BMW, на которой выпускается в том числе и текущая версия кроссовера X6. Следует сказать, что баварцы серьезно подошли к обеспечению секретности и не только затянули прототип в плотный камуфляж, но также добавили «обманки» в виде фальш-панелей.
Тем не менее, на фотографиях можно разглядеть некоторые изменения, которые не все-таки не удалось полностью скрыть. Так, в первую очередь в глаза бросается более низкое расположение площадки под номерной знак, а также появление небольшого спойлера на пятой двери.
Читайте также: Uber инвестирует в высокие технологии
Передний бампер и радиаторная решетка выполнены в стиле BMW X5 последнего поколения. То же касается и моторной гаммы, которая тоже перекочует от X5.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
131
0
Также советуем посмотреть
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
- Человек по-прежнему умирает в Гулаге
- В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
- По поводу заявления адвоката Медведчука
Оставьте свой комментарий