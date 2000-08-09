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В США сфотографировали новый BMW X6

В США сфотографировали новый BMW X6 Автомобиль был скрыт за плотным камуфляжем.

Компания BMW вывела на дорожные испытания новое поколение своего купе-образного кроссовера BMW X6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Автомобиль третьей генерации в плотном камуфляже смогли заснять на дорогах США, а конкретно в Южной Каролине. Официальная презентация нового кроссовера должна состояться уже в 2019 году.

Интересно, что место для дорожных испытаний было выбрано не случайно, т.к. неподалеку располагается сборочная площадка BMW, на которой выпускается в том числе и текущая версия кроссовера X6. Следует сказать, что баварцы серьезно подошли к обеспечению секретности и не только затянули прототип в плотный камуфляж, но также добавили «обманки» в виде фальш-панелей.

Тем не менее, на фотографиях можно разглядеть некоторые изменения, которые не все-таки не удалось полностью скрыть. Так, в первую очередь в глаза бросается более низкое расположение площадки под номерной знак, а также появление небольшого спойлера на пятой двери.

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Передний бампер и радиаторная решетка выполнены в стиле BMW X5 последнего поколения. То же касается и моторной гаммы, которая тоже перекочует от X5.
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 Теги: BMW X6, фото

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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