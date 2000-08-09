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Раздел: Авто  
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АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новая Lada Granta

АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новая Lada Granta Машины получили целый ряд обновлений.

Компания "АвтоВАЗ" раскрыла внешность всех машины обновленного семейства Lada Granta: седана, хэтчбека, лифтбека и универсала. Одновременно с этим на заводе марки в Тольятти началось производство моделей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Обновленные Lada Granta отличаются от предшественников передней частью кузова, которая выполнена в фирменном "Х-стиле", впервые показанном на "Весте". У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.

Кроме того, из патентной заявки стало известно, как будет выглядеть приборная панель "Гранты". У нее поменяется графика шкал и бортовой компьютер.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta по-прежнему нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки - пятиступенчатая "механика" или четырехдиапазонный "автомат".

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Ранее "АвтоВАЗ" официально представил обновленный седан "Гранта". Позднее в Сети появились снимки машины в кузове "хэтчбек", которая придет на смену Kalina, и "лифтбек".

АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новая Lada Granta
АвтоВАЗ показал, как будет выглядеть новая Lada Granta
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 Теги: АвтоВАЗ, Lada Granta

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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