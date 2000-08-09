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Раздел: Авто  
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Brabus "прокачал" новый кроссовер Mercedes

Brabus "прокачал" новый кроссовер MercedesMercedes-AMG GLC 63 S получил от Brabus больше мощности.

Тюнинг-ателье Brabus представило программу доработок для кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S.

Специалисты по тюнингу настроили кроссовер 63 S так, что он приблизился к уровням мощности суперкаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Первым делом был установлен дополнительный модуль управления подключением, адаптированный для 4-литрового блока управления двигателем V8. Он увеличивает давление наддува и меняет конфигурации впрыска и зажигания. Благодаря обновлению двигатель AMG развивает дополнительные 89 лошадиных сил и теперь сего мощность составляет 591 л.с.

Новый компактный кроссовер от Brabus способен ускоряться с места до сотни за 3,6 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 300 км в час.

Тюнеры также оснастили автомобиль модулем пневматической подвески, который делает высокопроизводительный кроссовер ближе к дороге примерно на 30 миллиметров. Новая подвеска может быть дополнена специальными колесами размером до 22 дюймов для максимального визуального эффекта.

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Для салона Brabus может предложить особую обивку из кожи высочайшего качества и алькантары, а также целый арсенал аксессуаров, в том числе, например, алюминиевые педали, накладки на пороги. Все эти элементы подходят также для модели GLC 63 S Coupe.
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 Теги: Mercedes-AMG GLC 63 S, Brabus

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Сегодня, 11:08 » Автор: Ирина Шевченко
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