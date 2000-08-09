Раздел: Авто
Brabus "прокачал" новый кроссовер Mercedes
Mercedes-AMG GLC 63 S получил от Brabus больше мощности.
Тюнинг-ателье Brabus представило программу доработок для кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S.
Специалисты по тюнингу настроили кроссовер 63 S так, что он приблизился к уровням мощности суперкаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Первым делом был установлен дополнительный модуль управления подключением, адаптированный для 4-литрового блока управления двигателем V8. Он увеличивает давление наддува и меняет конфигурации впрыска и зажигания. Благодаря обновлению двигатель AMG развивает дополнительные 89 лошадиных сил и теперь сего мощность составляет 591 л.с.
Новый компактный кроссовер от Brabus способен ускоряться с места до сотни за 3,6 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 300 км в час.
Тюнеры также оснастили автомобиль модулем пневматической подвески, который делает высокопроизводительный кроссовер ближе к дороге примерно на 30 миллиметров. Новая подвеска может быть дополнена специальными колесами размером до 22 дюймов для максимального визуального эффекта.
Читайте также: В Сети появились "живые" фото нового Ford Focus
Для салона Brabus может предложить особую обивку из кожи высочайшего качества и алькантары, а также целый арсенал аксессуаров, в том числе, например, алюминиевые педали, накладки на пороги. Все эти элементы подходят также для модели GLC 63 S Coupe.
Тюнинг-ателье Brabus представило программу доработок для кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 S.
Специалисты по тюнингу настроили кроссовер 63 S так, что он приблизился к уровням мощности суперкаров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Первым делом был установлен дополнительный модуль управления подключением, адаптированный для 4-литрового блока управления двигателем V8. Он увеличивает давление наддува и меняет конфигурации впрыска и зажигания. Благодаря обновлению двигатель AMG развивает дополнительные 89 лошадиных сил и теперь сего мощность составляет 591 л.с.
Новый компактный кроссовер от Brabus способен ускоряться с места до сотни за 3,6 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 300 км в час.
Тюнеры также оснастили автомобиль модулем пневматической подвески, который делает высокопроизводительный кроссовер ближе к дороге примерно на 30 миллиметров. Новая подвеска может быть дополнена специальными колесами размером до 22 дюймов для максимального визуального эффекта.
Читайте также: В Сети появились "живые" фото нового Ford Focus
Для салона Brabus может предложить особую обивку из кожи высочайшего качества и алькантары, а также целый арсенал аксессуаров, в том числе, например, алюминиевые педали, накладки на пороги. Все эти элементы подходят также для модели GLC 63 S Coupe.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
267
0
Также советуем посмотреть
- Присяга і НАБУ
- Фанатки Путина развеселили обращением к американцам
- Скачок доллара: что будет дальше
- Слабак: в Запорожье выбросили еще одну новогоднюю елку
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
Оставьте свой комментарий