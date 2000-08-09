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Раздел: Авто  
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Немцы планируют выпустить электромобиль на солнечных батареях

Немцы планируют выпустить электромобиль на солнечных батареяхВ Германии запускают производство необычного электрокара за 16 000 евро.

Немецкая компания Sono намерена в ближайшее время запустить в производство свой электрокар Sion на солнечных батареях, который разрабатывает с 2015 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автотема.

Да, особенностью Sono Sion является то, что он оснащен солнечными панелями – 330 панелей размещены на крыше, капоте, дверях и задней панели. Но, кроме этого, в его арсенале значится еще и литий ионная-батарея. Когда все источники питания заряжены, пробег на одном заряде составляет 250 км. Автомобиль поддерживает разъемы Type 2, CCS, обычную сеть на 220V и может выступать генератором энергии, например, для домашних приборов.

Мощность мотора нового немецкого электрокара – 108 л.с. при 250 Нм. Таких цифр хватает на то, чтобы 5-местная машина с габаритами 4110 х 1790 х 1680 мм ускорялась до сотни примерно за 9 с и развивала 250 км/ч максимальной скорости.

Еще одна особенность Sono Sion – настоящий мох, “встроенный” в переднюю панель. Он служит натуральным воздушным фильтром и регулятором влажности. Рядом с растением красуется цифровой приборный щиток и комплекс мультимедиа.

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Купить электромобиль Sono Sion можно будет за 16 тыс. евро. Правда, это без аккумулятора – за АКБ придется доплатить еще 4 тыс. евро или же взять ее в аренду. Доступна машина будет в следующем году.
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 Теги: солнечные батареи, электромобиль

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Сегодня, 15:55 » Автор: Ирина Шевченко
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