Раздел: Авто
В Испании начали продавать летающие автомобили
Модель PAL-V Liberty была выставлена в салоне Marbella Supergarage.
В Испании поступили в продажу первые летающие автомобили от компании PAL-V, которая в марте 2018 года представила свои новинки на Женевском автосалоне, а теперь вышла с ними на рынок элитарного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Модель PAL-V Liberty, представляющая собой гибрид автомобиля и гироплана (автожира), на днях была выставлена в салоне Marbella Supergarage в Марбелье (Малага), который славится продажей эксклюзивных машин.
Среди громких сделок салона – продажа Ferrari LaFerrari стоимостью 3,7 млн евро и Bugatti Veyron, цена которого приближалась к 2 млн евро, сообщает Noticia.ru.
Отныне в этом салоне доступен для предзаказа и летающий автомобиль серии Pionner Edition. Его можно будет получить уже в начале следующего года. Первая серия включает всего 90 машин стоимостью 500 тысяч евро каждая. Позже PAL-V хочет выпустить более доступную версию Sport Edition по цене всего 299 тысяч евро, сообщает La Vanguardia.
Летающий автомобиль вмещает двоих человек. Он оборудован тремя двигателями: одним для передвижения по земле, и двумя для полетов. В воздухе аппарат способен работать в режиме автопилота. Машина к моменту продажи получит все необходимые европейские сертификаты для эксплуатации в качестве как наземного транспортного средства, так и летательного аппарата.
Чтобы взлететь машине нужно около 10 минут. Для взлета ей нужна только взлетная площадка - средство передвижения взлетает вертикально и не нуждается в разгоне.
Однако для управления этим транспортным средством водителю необходимо иметь не только водительское удостоверение, но и лицензию пилота вертолета.
Читайте также: Япония запустит летающие автомобили
Максимальная высота полета PAL-V Liberty - 3500 м, скорость в воздухе - 180 км/ч, скорость на земле - 100 км/ч. Объем топливного бака - 100 л. Этого хватает, чтобы проехать по земле в автономном режиме до 1300 км, а запас лета на этом объеме топлива - 500 км.
В Испании поступили в продажу первые летающие автомобили от компании PAL-V, которая в марте 2018 года представила свои новинки на Женевском автосалоне, а теперь вышла с ними на рынок элитарного транспорта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Модель PAL-V Liberty, представляющая собой гибрид автомобиля и гироплана (автожира), на днях была выставлена в салоне Marbella Supergarage в Марбелье (Малага), который славится продажей эксклюзивных машин.
Среди громких сделок салона – продажа Ferrari LaFerrari стоимостью 3,7 млн евро и Bugatti Veyron, цена которого приближалась к 2 млн евро, сообщает Noticia.ru.
Отныне в этом салоне доступен для предзаказа и летающий автомобиль серии Pionner Edition. Его можно будет получить уже в начале следующего года. Первая серия включает всего 90 машин стоимостью 500 тысяч евро каждая. Позже PAL-V хочет выпустить более доступную версию Sport Edition по цене всего 299 тысяч евро, сообщает La Vanguardia.
Летающий автомобиль вмещает двоих человек. Он оборудован тремя двигателями: одним для передвижения по земле, и двумя для полетов. В воздухе аппарат способен работать в режиме автопилота. Машина к моменту продажи получит все необходимые европейские сертификаты для эксплуатации в качестве как наземного транспортного средства, так и летательного аппарата.
Чтобы взлететь машине нужно около 10 минут. Для взлета ей нужна только взлетная площадка - средство передвижения взлетает вертикально и не нуждается в разгоне.
Однако для управления этим транспортным средством водителю необходимо иметь не только водительское удостоверение, но и лицензию пилота вертолета.
Читайте также: Япония запустит летающие автомобили
Максимальная высота полета PAL-V Liberty - 3500 м, скорость в воздухе - 180 км/ч, скорость на земле - 100 км/ч. Объем топливного бака - 100 л. Этого хватает, чтобы проехать по земле в автономном режиме до 1300 км, а запас лета на этом объеме топлива - 500 км.
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