Раздел: Авто
Alfa Romeo прекратят выпускать MiTo
Компания не хочет производить непопулярные трехдверные модели.
Дни компактного 3-дверного хэтчбэка итальянской марки уже сочтены, и в официальном заявлении директор Alfa Romeo Europe Роберта Церби (Roberta Zerbi) комментирует, что какой либо замены не будет, поскольку спрос на 3-дверные автомобили в Европе продолжает катастрофически падать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.
В июне 2018 года был опубликован план развития компании FCA, в котором не нашлось места хэтчбэку MiTO. В начале 2019 года с заводов Alfa Romeo сойдут последние «МиТо», что выпускались в течение 10 лет. Субкомпакт дебютировал ещё в далёком 2008 году в рамках British International Motor Show.
Затем малолитражка претерпела два фейслифтинга, в 2013 и 2016 годах соответственно. Спрос начал стабильно падать, и поэтому было принято решение убрать её из производственной линейки. В стратегии развития марки сделана ставка на появление субкомпактного кроссовера, что может восполнить нишу MiTo, ведь ожидается, что он будет примерно таких же размеров.
Читайте также: Alfa Romeo показала рендер нового хэтчбека MiTo
«Теперь люди, покупавшие MiTo, наверняка обзавелись семьей и хотят себе машину несколько больше, ведь трёхдверные автомобили выбирают всё меньше и меньше. Уже не один производитель на европейском рынке прекратил производство «трёхдверок», – заявляет Церби. Управляющая Alfa Romeo Europe не уточнила, когда может появиться компактный кроссовер, но вероятнее всего, что уже в ближайшие два года он увидит свет.
В заключении, Alfa Romeo планирует возродить сразу два ставших легендарными названия – GTV и 8С. 8С, вероятнее всего, станет гибридом и получит среднемоторную компоновку, а вот какой будет новая GTV пока что остается интригой.
Помимо того, компактный спортивный автомобиль Alfa Romeo 4C планируют также снять с производства в скором времени, ведь для перспективного американского рынка на 2019 год доступен лишь только родстер.
Дни компактного 3-дверного хэтчбэка итальянской марки уже сочтены, и в официальном заявлении директор Alfa Romeo Europe Роберта Церби (Roberta Zerbi) комментирует, что какой либо замены не будет, поскольку спрос на 3-дверные автомобили в Европе продолжает катастрофически падать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.
В июне 2018 года был опубликован план развития компании FCA, в котором не нашлось места хэтчбэку MiTO. В начале 2019 года с заводов Alfa Romeo сойдут последние «МиТо», что выпускались в течение 10 лет. Субкомпакт дебютировал ещё в далёком 2008 году в рамках British International Motor Show.
Затем малолитражка претерпела два фейслифтинга, в 2013 и 2016 годах соответственно. Спрос начал стабильно падать, и поэтому было принято решение убрать её из производственной линейки. В стратегии развития марки сделана ставка на появление субкомпактного кроссовера, что может восполнить нишу MiTo, ведь ожидается, что он будет примерно таких же размеров.
Читайте также: Alfa Romeo показала рендер нового хэтчбека MiTo
«Теперь люди, покупавшие MiTo, наверняка обзавелись семьей и хотят себе машину несколько больше, ведь трёхдверные автомобили выбирают всё меньше и меньше. Уже не один производитель на европейском рынке прекратил производство «трёхдверок», – заявляет Церби. Управляющая Alfa Romeo Europe не уточнила, когда может появиться компактный кроссовер, но вероятнее всего, что уже в ближайшие два года он увидит свет.
В заключении, Alfa Romeo планирует возродить сразу два ставших легендарными названия – GTV и 8С. 8С, вероятнее всего, станет гибридом и получит среднемоторную компоновку, а вот какой будет новая GTV пока что остается интригой.
Помимо того, компактный спортивный автомобиль Alfa Romeo 4C планируют также снять с производства в скором времени, ведь для перспективного американского рынка на 2019 год доступен лишь только родстер.
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