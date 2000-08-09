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Раздел: Авто  
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Alfa Romeo прекратят выпускать MiTo

Alfa Romeo прекратят выпускать MiToКомпания не хочет производить непопулярные трехдверные модели.

Дни компактного 3-дверного хэтчбэка итальянской марки уже сочтены, и в официальном заявлении директор Alfa Romeo Europe Роберта Церби (Roberta Zerbi) комментирует, что какой либо замены не будет, поскольку спрос на 3-дверные автомобили в Европе продолжает катастрофически падать.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.

В июне 2018 года был опубликован план развития компании FCA, в котором не нашлось места хэтчбэку MiTO. В начале 2019 года с заводов Alfa Romeo сойдут последние «МиТо», что выпускались в течение 10 лет. Субкомпакт дебютировал ещё в далёком 2008 году в рамках British International Motor Show.

Затем малолитражка претерпела два фейслифтинга, в 2013 и 2016 годах соответственно. Спрос начал стабильно падать, и поэтому было принято решение убрать её из производственной линейки. В стратегии развития марки сделана ставка на появление субкомпактного кроссовера, что может восполнить нишу MiTo, ведь ожидается, что он будет примерно таких же размеров.

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«Теперь люди, покупавшие MiTo, наверняка обзавелись семьей и хотят себе машину несколько больше, ведь трёхдверные автомобили выбирают всё меньше и меньше. Уже не один производитель на европейском рынке прекратил производство «трёхдверок», – заявляет Церби. Управляющая Alfa Romeo Europe не уточнила, когда может появиться компактный кроссовер, но вероятнее всего, что уже в ближайшие два года он увидит свет.

В заключении, Alfa Romeo планирует возродить сразу два ставших легендарными названия – GTV и 8С. 8С, вероятнее всего, станет гибридом и получит среднемоторную компоновку, а вот какой будет новая GTV пока что остается интригой.

Помимо того, компактный спортивный автомобиль Alfa Romeo 4C планируют также снять с производства в скором времени, ведь для перспективного американского рынка на 2019 год доступен лишь только родстер.
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 Теги: Alfa Romeo, MiTo, авто

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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