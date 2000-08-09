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Раздел: Авто  
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Chevrolet тестирует обновленный кроссовер Trax

Chevrolet тестирует обновленный кроссовер TraxАвтомобиль будет оснащен 1,4 литровым двигателем.

Американский кроссовер Chevrolet Trax попал в обзор шпионских камер при тестировании после очередных обновлений и судя по фото очень похож на Chevrolet Blazer.

Об этом пишет Хроника.инфо.

По предоставленным данным компании Chevrolet кроссовер поступит в продажу уже в 2019 году. Предыдущая версия Trax была выпущена в 2017 году, но тем не менее компания не стоит на мести и начала проводить тесты автомобиля с очередными изменениями.

Судя по шпионским фото, которые были сделаны на полигоне компании, он расположен недалеко от Детройта в США, машина значительно увеличится в размерах, это заметно даже под слоем камуфляжа.

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Автомобиль будет оснащен 1,4 литровым двигателем, которые должен прибавить автомобилю мощности и двумя видами коробок передач.

Полная версия будет представлена только в следующем году, а это пока остаются только догадки чем нас порадуют в очередной раз.
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 Теги: Trax, Chevrolet, кроссовер

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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