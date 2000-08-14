Раздел: Авто
BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé
Gran Coupé будет доступна либо с передним, либо с полным приводом.
Линейка компактных моделей BMW 2 серии в скором времени пополнится ещё одним сугубо нишевым продуктом, что будет ориентирован на конкуренцию с Audi A3 Sedan и Mercedes-Benz A-Klasse Sedan / CLA. Новинка получит название BMW 2 Series Gran Coupé и заводское обозначение F44, к тому же характеристики обещают серьёзно порадовать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Платформа UKL, которую использует немецкий автогигант для производства минивэнов 2 серии и «младшего» из линейки кроссоверов X1, будет приспособлена и для появления Gran Coupé.
Переднеприводная тележка ляжет в основу как базовых стандартных версий, так и «заряженной» М-модификации с мотором на примерно 300 лошадок. По своим размерам автомобиль будет сопоставим с BMW 3 Series в кузове E46.
Судя по синим суппортам, на фотографиях запечатлен именно самый мощный и, очевидно, самый быстрый вариант. Ожидается, что эта модификация получит наименование M235i (либо M240i) Gran Coupé и будет снабжена двигателем BMW B48, который сможет похвастать крутящим моментом в 400 Нм, передаваемым ко всем четырём колёсам посредством трансмиссии xDrive.
Остальные, менее спортивные версии, получат широкий ассортимент моторов, от 3-цилиндровых 1,5-литровых и до 2,0-литровыхтурбированных 4-цилиндровых. Вопреки ожиданиям, Gran Coupé будет доступна либо с передним, либо с полным приводом.
Дата и место проведения премьерной презентации пока что являются секретом. Однако появление серийной версии BMW 2 Series Gran Coupé можно ждать уже в следующем году. Тогда же станут известны и цены на новинку.
Читайте также: BMW представит долгожданную новинку M8 уже через две недели
На данный момент у BMW достаточно широкая линейка автомобилей с приставкой «Gran Coupé» – к уже существующим 6 и 4 в скором времени добавится, кроме героини статьи, ещё и 8 Series Gran Coupé, что уже проходит испытания.
Линейка компактных моделей BMW 2 серии в скором времени пополнится ещё одним сугубо нишевым продуктом, что будет ориентирован на конкуренцию с Audi A3 Sedan и Mercedes-Benz A-Klasse Sedan / CLA. Новинка получит название BMW 2 Series Gran Coupé и заводское обозначение F44, к тому же характеристики обещают серьёзно порадовать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Платформа UKL, которую использует немецкий автогигант для производства минивэнов 2 серии и «младшего» из линейки кроссоверов X1, будет приспособлена и для появления Gran Coupé.
Переднеприводная тележка ляжет в основу как базовых стандартных версий, так и «заряженной» М-модификации с мотором на примерно 300 лошадок. По своим размерам автомобиль будет сопоставим с BMW 3 Series в кузове E46.
Судя по синим суппортам, на фотографиях запечатлен именно самый мощный и, очевидно, самый быстрый вариант. Ожидается, что эта модификация получит наименование M235i (либо M240i) Gran Coupé и будет снабжена двигателем BMW B48, который сможет похвастать крутящим моментом в 400 Нм, передаваемым ко всем четырём колёсам посредством трансмиссии xDrive.
Остальные, менее спортивные версии, получат широкий ассортимент моторов, от 3-цилиндровых 1,5-литровых и до 2,0-литровыхтурбированных 4-цилиндровых. Вопреки ожиданиям, Gran Coupé будет доступна либо с передним, либо с полным приводом.
Дата и место проведения премьерной презентации пока что являются секретом. Однако появление серийной версии BMW 2 Series Gran Coupé можно ждать уже в следующем году. Тогда же станут известны и цены на новинку.
Читайте также: BMW представит долгожданную новинку M8 уже через две недели
На данный момент у BMW достаточно широкая линейка автомобилей с приставкой «Gran Coupé» – к уже существующим 6 и 4 в скором времени добавится, кроме героини статьи, ещё и 8 Series Gran Coupé, что уже проходит испытания.
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