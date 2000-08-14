BMW готовит к производству 2 Series Gran Coupé

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BMW выпустит пятидверный хэтчбек Gran Coupe Расширение семейства BMW 2-Series состоится не раньше, чем в 2018 году.