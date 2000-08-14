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Раздел: Авто  
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Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R

Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R Модернизированный автомобиль ездит в Японии.

Страсть к изменению внешности присуща человечеству испокон веков. В массе своей, в женской его части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Однако, мужикам в определенной степени также свойственна сублимация переживаний, которая довольно часто направляется на самое дорогое, что у них есть - автомобили.

Мы тут уже рассказывали о том, что компания Liberty Walk приложила руки к новому поколению Suzuki Jimny. Однако компактным внедорожником дело не ограничилось. Остановить японских тюнеров? Не смешите!

Парни решили, что если уже пошли по малышам, то нужно выкатить еще что-то из ряда вон. Взяли малыша Daihatsu Copen и хорошенько поработали над ним болгаркой. В итоге им удалось придать и без того оригинальному родстеру внешность Nissan GT-R, причем не только спереди, но и сзади.

Затем, решив не мелочиться, Liberty Walk добавили широченные расширители арок и воткнули на багажник самое большое антикрыло, которое только смогли найти на складе. Хромированное. Потому что Япония. Потому что Liberty Walk.

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Есть подозрение, что на этом японские тюнеры не остановятся. Ждем новых, еще более поразительных работ.

Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R
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 Теги: Nissan, тюнинг

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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