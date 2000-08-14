Раздел: Авто
Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R
Модернизированный автомобиль ездит в Японии.
Страсть к изменению внешности присуща человечеству испокон веков. В массе своей, в женской его части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Однако, мужикам в определенной степени также свойственна сублимация переживаний, которая довольно часто направляется на самое дорогое, что у них есть - автомобили.
Мы тут уже рассказывали о том, что компания Liberty Walk приложила руки к новому поколению Suzuki Jimny. Однако компактным внедорожником дело не ограничилось. Остановить японских тюнеров? Не смешите!
Парни решили, что если уже пошли по малышам, то нужно выкатить еще что-то из ряда вон. Взяли малыша Daihatsu Copen и хорошенько поработали над ним болгаркой. В итоге им удалось придать и без того оригинальному родстеру внешность Nissan GT-R, причем не только спереди, но и сзади.
Затем, решив не мелочиться, Liberty Walk добавили широченные расширители арок и воткнули на багажник самое большое антикрыло, которое только смогли найти на складе. Хромированное. Потому что Япония. Потому что Liberty Walk.
Читайте также: Kia полностью изменила подход к автозвуку
Есть подозрение, что на этом японские тюнеры не остановятся. Ждем новых, еще более поразительных работ.
Страсть к изменению внешности присуща человечеству испокон веков. В массе своей, в женской его части, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Однако, мужикам в определенной степени также свойственна сублимация переживаний, которая довольно часто направляется на самое дорогое, что у них есть - автомобили.
Мы тут уже рассказывали о том, что компания Liberty Walk приложила руки к новому поколению Suzuki Jimny. Однако компактным внедорожником дело не ограничилось. Остановить японских тюнеров? Не смешите!
Парни решили, что если уже пошли по малышам, то нужно выкатить еще что-то из ряда вон. Взяли малыша Daihatsu Copen и хорошенько поработали над ним болгаркой. В итоге им удалось придать и без того оригинальному родстеру внешность Nissan GT-R, причем не только спереди, но и сзади.
Затем, решив не мелочиться, Liberty Walk добавили широченные расширители арок и воткнули на багажник самое большое антикрыло, которое только смогли найти на складе. Хромированное. Потому что Япония. Потому что Liberty Walk.
Читайте также: Kia полностью изменила подход к автозвуку
Есть подозрение, что на этом японские тюнеры не остановятся. Ждем новых, еще более поразительных работ.
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