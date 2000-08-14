Раздел: Авто
В Запорожье сделали купе из ЗАЗ "Славута"
Автомобиль получил ряд интересных изменений.
В Запорожье бюджетный украинский лифтбек ЗАЗ-1103 «Славута» превратили в купе. Фотографии этого автомобиля опубликовали в Интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Запорожские автолюбители-энтузиасты известны на всю страну тюнингом автомобилей ЗАЗ. Они даже сделали «Таврию» с пневмоподвеской. Теперь дошла очередь до ЗАЗ-1103 «Славута», который превратили в довольно неплохое купе. Во всяком случае, выглядит это купе симпатично.
Обратите внимание, что купе «Славута» получило более длинные двери, новые бамперы, литые диски и обвес. Каким двигателем оснащается этот автомобиль – не известно. Видимо, это один из стандартных моторов «Славуты» - 1,2- или 1,3 л агрегаты, сделанные на Мелитопольском моторном заводе.
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Запорожский автозавод выпускал ЗАЗ-1103 с 1999 года по 2011 год. Длина машины – 3980 мм, ширина – 1578 мм, а объем багажника – 300 л (или 740 л). Всего было сделано около 140 тыс. экземпляров этой модели. С 2006 года «Славута» оснащалась только инжекторными двигателями объемом 1,2 и 1,3 л (из-за ужесточения экологических норм).
В Запорожье бюджетный украинский лифтбек ЗАЗ-1103 «Славута» превратили в купе. Фотографии этого автомобиля опубликовали в Интернете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Запорожские автолюбители-энтузиасты известны на всю страну тюнингом автомобилей ЗАЗ. Они даже сделали «Таврию» с пневмоподвеской. Теперь дошла очередь до ЗАЗ-1103 «Славута», который превратили в довольно неплохое купе. Во всяком случае, выглядит это купе симпатично.
Обратите внимание, что купе «Славута» получило более длинные двери, новые бамперы, литые диски и обвес. Каким двигателем оснащается этот автомобиль – не известно. Видимо, это один из стандартных моторов «Славуты» - 1,2- или 1,3 л агрегаты, сделанные на Мелитопольском моторном заводе.
Читайте также: Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R
Запорожский автозавод выпускал ЗАЗ-1103 с 1999 года по 2011 год. Длина машины – 3980 мм, ширина – 1578 мм, а объем багажника – 300 л (или 740 л). Всего было сделано около 140 тыс. экземпляров этой модели. С 2006 года «Славута» оснащалась только инжекторными двигателями объемом 1,2 и 1,3 л (из-за ужесточения экологических норм).
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