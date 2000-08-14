Раздел: Авто
Ford опубликовал характеристики нового полицейского автомобиля
Эта модель будет называться Police Interceptor.
В Сети рассекретили технические параметры Ford Explorer для полицейских. Транспортное средство получило название Ford Police Interceptor. Для машины предусмотрены бензиновый мотор EcoBoost V6 3.0, агрегат V6 3.3 а также гибридная силовая установка на базе мотора V6 3.3, работающего с электроагрегатом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Стандартный Ford Explorer нового поколения может быть представлен в Детройте в 2019 году. Шестая генерация модели строится на модульной заднеприводной платформе CD6. Автомобиль будет оснащаться турбированной «4-кой» EcoBoost, что в данное время используется на авто, и выдает мощность 284 "коней".
Вместо нынешнего движка V6 на 3,5 литра мощностью 294 "коня" будет использоваться новый более производительный агрегат 3.3.
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«Заряженный» двигатель объемом в 3,5 литра с 2-ным турбонаддувом также покинет двигательную линейку нового Ford Explorer. Его место займет 400-мощная установка, которая будет и в спорт-модификации с приставкой в названии ST. Новое авто независимо от комплектации будет комплектоваться 10-ступенчатым "автоматом".
В Сети рассекретили технические параметры Ford Explorer для полицейских. Транспортное средство получило название Ford Police Interceptor. Для машины предусмотрены бензиновый мотор EcoBoost V6 3.0, агрегат V6 3.3 а также гибридная силовая установка на базе мотора V6 3.3, работающего с электроагрегатом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Стандартный Ford Explorer нового поколения может быть представлен в Детройте в 2019 году. Шестая генерация модели строится на модульной заднеприводной платформе CD6. Автомобиль будет оснащаться турбированной «4-кой» EcoBoost, что в данное время используется на авто, и выдает мощность 284 "коней".
Вместо нынешнего движка V6 на 3,5 литра мощностью 294 "коня" будет использоваться новый более производительный агрегат 3.3.
Читайте также: Liberty Walk представила самую интересную модификацию Nissan GT-R
«Заряженный» двигатель объемом в 3,5 литра с 2-ным турбонаддувом также покинет двигательную линейку нового Ford Explorer. Его место займет 400-мощная установка, которая будет и в спорт-модификации с приставкой в названии ST. Новое авто независимо от комплектации будет комплектоваться 10-ступенчатым "автоматом".
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