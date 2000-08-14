Раздел: Авто
В 2020 году Ford выпустит два новых внедорожника
Малая модель может получить название Maverick или Timberland.
Стали известны некоторые подробности об одной из самых ожидаемых новинок компании Ford - компактном внедорожнике, который дебютирует в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ford представит в 2020 году два новых внедорожника - возрожденный рамный среднеразмерный Bronco и более компактный, который пока даже не имеет названия. Обе модели будут выполнены в стилистике Bronco из 60-х, но младший - менее радикальный и более доступный.
По слухам, младшему внедорожнику могут дать имя Maverick или Timberland и в модельном ряду он займет место на ступеньку выше Куги. При этом платформа у него и у Куги будет единой, модульной, от нового Фокуса - об этом на прошлой неделе на конференции в Нью-Йорке сообщил вице-президент Форда Хау Тай-Танг.
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Вопрос в том, насколько автомобиль, созданный на легковой платформе, можно будет считать внедорожником. В принципе, марка Jeep доказала, что такое вполне возможно, и оффроудные новинки Форда станут конкурировать как раз таки в первую очередь с Джипами.
Стали известны некоторые подробности об одной из самых ожидаемых новинок компании Ford - компактном внедорожнике, который дебютирует в 2020 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Ford представит в 2020 году два новых внедорожника - возрожденный рамный среднеразмерный Bronco и более компактный, который пока даже не имеет названия. Обе модели будут выполнены в стилистике Bronco из 60-х, но младший - менее радикальный и более доступный.
По слухам, младшему внедорожнику могут дать имя Maverick или Timberland и в модельном ряду он займет место на ступеньку выше Куги. При этом платформа у него и у Куги будет единой, модульной, от нового Фокуса - об этом на прошлой неделе на конференции в Нью-Йорке сообщил вице-президент Форда Хау Тай-Танг.
Читайте также: Ford опубликовал характеристики нового полицейского автомобиля
Вопрос в том, насколько автомобиль, созданный на легковой платформе, можно будет считать внедорожником. В принципе, марка Jeep доказала, что такое вполне возможно, и оффроудные новинки Форда станут конкурировать как раз таки в первую очередь с Джипами.
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