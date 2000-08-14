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Нью-Йоркским таксистам перестали выдавать лицензии
Мэр города подписал временный мораторий.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщила в среду газета "Нью-Йорк таймс", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мера, одобренная ранее городским советом, предусматривает приостановку на один год выдачи таких лицензий. Она входила в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в самом крупном мегаполисе США и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.
"Мы предпринимаем немедленные меры, от которых выиграют более 100 тыс. работающих нью-йоркцев, заслуживающих справедливой оплаты труда", – заявил де Блазио, подписывая законопроект. Как он подчеркнул, принятые меры также помогут "остановить увеличение потока все новых автомобилей, заполонивших улицы" города.
Согласно новому закону, минимальный размер оплаты труда водителей такси, включая тех, которые работают через указанные онлайн-сервисы, устанавливается в размере 17,22 доллара в час. В случае если водитель, занимающийся извозом через Uber и Lyft, в течение рабочей смены не заработает достаточно средств, чтобы соответствовать данному минимуму, компании будут обязаны компенсировать ему разницу, отмечает газета.
Uber и Lyft выступали категорически против инициативы властей. Они утверждали, что приостановка выдачи лицензий негативно скажется на жителях удаленных районов города, где недостаточно развит общественный транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет.
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По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", в 2015 году в Нью-Йорке насчитывалось около 25 тыс. автомобилей Uber, Lyft и других аналогичных компаний. К настоящему моменту в городе зарегистрировано более 80 тыс. такси данных служб.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщила в среду газета "Нью-Йорк таймс", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Мера, одобренная ранее городским советом, предусматривает приостановку на один год выдачи таких лицензий. Она входила в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в самом крупном мегаполисе США и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.
"Мы предпринимаем немедленные меры, от которых выиграют более 100 тыс. работающих нью-йоркцев, заслуживающих справедливой оплаты труда", – заявил де Блазио, подписывая законопроект. Как он подчеркнул, принятые меры также помогут "остановить увеличение потока все новых автомобилей, заполонивших улицы" города.
Согласно новому закону, минимальный размер оплаты труда водителей такси, включая тех, которые работают через указанные онлайн-сервисы, устанавливается в размере 17,22 доллара в час. В случае если водитель, занимающийся извозом через Uber и Lyft, в течение рабочей смены не заработает достаточно средств, чтобы соответствовать данному минимуму, компании будут обязаны компенсировать ему разницу, отмечает газета.
Uber и Lyft выступали категорически против инициативы властей. Они утверждали, что приостановка выдачи лицензий негативно скажется на жителях удаленных районов города, где недостаточно развит общественный транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет.
Читайте также: В 2020 году Ford выпустит два новых внедорожника
По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", в 2015 году в Нью-Йорке насчитывалось около 25 тыс. автомобилей Uber, Lyft и других аналогичных компаний. К настоящему моменту в городе зарегистрировано более 80 тыс. такси данных служб.
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