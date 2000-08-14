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Раздел: Авто  
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"Заряженный" Тoyota Alphard получил агрессивный дизайн

"Заряженный" Тoyota Alphard получил агрессивный дизайнRowen разработал тюнинг-пакет для минивэна Toyota Alphard.

Японские тюнеры показали доработанный минивэн, предназначенный только для домашнего рынка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

В Японии практичный минивэн такой же успешный, как в Европе Volkswagen T6 или Mercedes-Benz V-Class.

Местные жители, которые хотят сэкономить на импорте немецких автомобилей и поддержать домашний рынок, на самом деле никак не могли пройти мимо Alphard. Он предлагается как семи- или восьмиместный комфортный фургон с чрезвычайно уверенным и своеобразным внешним видом.

Но еще более отличительным и агрессивным он стал благодаря тюнерам из ателье Rowen Internationl. Автомобиль сочетает в себе шикарные легкосплавные колеса и аэродинамическую подвеску Airride.

Комплект кузова включает модифицированный передний бампер со спойлером и встроенными в него светодиодными вспомогательными фонарями, накладки на подножки, большой спойлер на крыше и диффузор на заднем бампере с центральными противотуманнымм фонарями.

Доработки в подвеске (из двух типов пластика) включают уменьшенный клиренс измененные углы установки колес, диски и покрышки Falken AZENIS FK21 (9/35R453) в размерах 245×35 Zoll в BiColor-Look с ET21. Выхлопная система в презентационном авто представлена патрубками из нержавеющей стали или титана (на выбор), по два слева и справа.

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Более подробная информация в настоящее время недоступна.

"Заряженный" Тoyota Alphard получил агрессивный дизайн
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Сегодня, 10:31 » Автор: Ирина Шевченко
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