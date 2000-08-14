Раздел: Авто
"Заряженный" Тoyota Alphard получил агрессивный дизайн
Rowen разработал тюнинг-пакет для минивэна Toyota Alphard.
Японские тюнеры показали доработанный минивэн, предназначенный только для домашнего рынка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
В Японии практичный минивэн такой же успешный, как в Европе Volkswagen T6 или Mercedes-Benz V-Class.
Местные жители, которые хотят сэкономить на импорте немецких автомобилей и поддержать домашний рынок, на самом деле никак не могли пройти мимо Alphard. Он предлагается как семи- или восьмиместный комфортный фургон с чрезвычайно уверенным и своеобразным внешним видом.
Но еще более отличительным и агрессивным он стал благодаря тюнерам из ателье Rowen Internationl. Автомобиль сочетает в себе шикарные легкосплавные колеса и аэродинамическую подвеску Airride.
Комплект кузова включает модифицированный передний бампер со спойлером и встроенными в него светодиодными вспомогательными фонарями, накладки на подножки, большой спойлер на крыше и диффузор на заднем бампере с центральными противотуманнымм фонарями.
Доработки в подвеске (из двух типов пластика) включают уменьшенный клиренс измененные углы установки колес, диски и покрышки Falken AZENIS FK21 (9/35R453) в размерах 245×35 Zoll в BiColor-Look с ET21. Выхлопная система в презентационном авто представлена патрубками из нержавеющей стали или титана (на выбор), по два слева и справа.
Читайте также: Обновленный Ford Mustang получил агрессивный дизайн
Более подробная информация в настоящее время недоступна.
Японские тюнеры показали доработанный минивэн, предназначенный только для домашнего рынка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
В Японии практичный минивэн такой же успешный, как в Европе Volkswagen T6 или Mercedes-Benz V-Class.
Местные жители, которые хотят сэкономить на импорте немецких автомобилей и поддержать домашний рынок, на самом деле никак не могли пройти мимо Alphard. Он предлагается как семи- или восьмиместный комфортный фургон с чрезвычайно уверенным и своеобразным внешним видом.
Но еще более отличительным и агрессивным он стал благодаря тюнерам из ателье Rowen Internationl. Автомобиль сочетает в себе шикарные легкосплавные колеса и аэродинамическую подвеску Airride.
Комплект кузова включает модифицированный передний бампер со спойлером и встроенными в него светодиодными вспомогательными фонарями, накладки на подножки, большой спойлер на крыше и диффузор на заднем бампере с центральными противотуманнымм фонарями.
Доработки в подвеске (из двух типов пластика) включают уменьшенный клиренс измененные углы установки колес, диски и покрышки Falken AZENIS FK21 (9/35R453) в размерах 245×35 Zoll в BiColor-Look с ET21. Выхлопная система в презентационном авто представлена патрубками из нержавеющей стали или титана (на выбор), по два слева и справа.
Читайте также: Обновленный Ford Mustang получил агрессивный дизайн
Более подробная информация в настоящее время недоступна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
327
0
Также советуем посмотреть
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
Оставьте свой комментарий