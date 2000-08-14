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Раздел: Авто  
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В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"

В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"Купить Audi RS5 в Европе можно по цене от 81 тыс. евро.

В Украине появилась новая Audi RS5 второго поколения. Заряженное купе Ауди засняли в Кривом Роге, причем на чешских номерах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.

Audi RS5 2018 променяла атмосферный V8 на V6 твин-турбо. Этот 450-сильный двигатель знаком по Porsche Panamera и Cayenne. Мощность не изменилась по сравнению с восьмеркой предшественника, но зато пиковый крутящий момент вырос до 600 Нм и доступен при низких 1900 об/мин.

С 8-ступенчатой АКПП купе Ауди стартует до сотни за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. При этом средний расход топлива – всего 8,7 л/100 км.

Конечно же, Audi RS5 2018 получил фирменный полный привод Quattro, дополненный спортивным задним дифференциалом. У купе доработана ходовая, установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормозные диски.

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Узнать Ауди РС5 2018 можно по обвесу, расширенным крыльям, заднему спойлеру и особой решетке радиатора. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья и скошенный снизу руль. Купить Audi RS5 в Европе можно по цене от 81 тыс. евро.

В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"
В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"
В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"
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 Теги: Audi RS5, Кривой Рог

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Сегодня, 12:07 » Автор: Ирина Шевченко
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