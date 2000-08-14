Раздел: Авто
В Кривом Роге видели Audi RS5 нового поколения на "евробляхах"
Купить Audi RS5 в Европе можно по цене от 81 тыс. евро.
В Украине появилась новая Audi RS5 второго поколения. Заряженное купе Ауди засняли в Кривом Роге, причем на чешских номерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Audi RS5 2018 променяла атмосферный V8 на V6 твин-турбо. Этот 450-сильный двигатель знаком по Porsche Panamera и Cayenne. Мощность не изменилась по сравнению с восьмеркой предшественника, но зато пиковый крутящий момент вырос до 600 Нм и доступен при низких 1900 об/мин.
С 8-ступенчатой АКПП купе Ауди стартует до сотни за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. При этом средний расход топлива – всего 8,7 л/100 км.
Конечно же, Audi RS5 2018 получил фирменный полный привод Quattro, дополненный спортивным задним дифференциалом. У купе доработана ходовая, установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормозные диски.
Читайте также: Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Узнать Ауди РС5 2018 можно по обвесу, расширенным крыльям, заднему спойлеру и особой решетке радиатора. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья и скошенный снизу руль. Купить Audi RS5 в Европе можно по цене от 81 тыс. евро.
В Украине появилась новая Audi RS5 второго поколения. Заряженное купе Ауди засняли в Кривом Роге, причем на чешских номерах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.
Audi RS5 2018 променяла атмосферный V8 на V6 твин-турбо. Этот 450-сильный двигатель знаком по Porsche Panamera и Cayenne. Мощность не изменилась по сравнению с восьмеркой предшественника, но зато пиковый крутящий момент вырос до 600 Нм и доступен при низких 1900 об/мин.
С 8-ступенчатой АКПП купе Ауди стартует до сотни за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. При этом средний расход топлива – всего 8,7 л/100 км.
Конечно же, Audi RS5 2018 получил фирменный полный привод Quattro, дополненный спортивным задним дифференциалом. У купе доработана ходовая, установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормозные диски.
Читайте также: Пьяное ДТП в Кривом Роге: водитель сбил насмерть двух женщин
Узнать Ауди РС5 2018 можно по обвесу, расширенным крыльям, заднему спойлеру и особой решетке радиатора. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья и скошенный снизу руль. Купить Audi RS5 в Европе можно по цене от 81 тыс. евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
430
0
Также советуем посмотреть
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
Оставьте свой комментарий