Раздел: Авто
Фото нового BMW 8-Series "слили" в Сеть
Во время дорожных тестов был замечен BMW 8-Series Gran Coupe.
Показанный ранее концепт-кар 8-Series все же обретет реальные черты в многодверной версии, а не только в версии купе, которую показали в начале лета.
Вездесущие фотографы заметили на дорогах тестовый экземпляр в камуфляже, а это значит премьера новинки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В версии седан "восьмерка" получит слегка увеличенную колесную базу. Появится возможность увеличить пространство для пассажиров заднего ряда, а также приподнять потолок над их головами. Вероятно, это отразиться и на массе всего автомобиля.
Эксперты отмечают, что, учитывая некоторые детали, можно сказать, что на фотографиях версия M850i, оснащенная 4-литровым V8 с двойным наддувом мощностью 540 л.с. В базовой версии, вероятно, будет рядная "шестерка", а максимальная модификация получит V12.
Читайте также: Фото нового электромобиля BMW "слили" в Сеть
Ожидается, что BMW 8-Series Gran Coupe составит конкуренцию Mercedes CLS AMG GT 4-door и Porsche Panamera. Предварительно дебют новой модели состоится в начале 2019 года.
Показанный ранее концепт-кар 8-Series все же обретет реальные черты в многодверной версии, а не только в версии купе, которую показали в начале лета.
Вездесущие фотографы заметили на дорогах тестовый экземпляр в камуфляже, а это значит премьера новинки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В версии седан "восьмерка" получит слегка увеличенную колесную базу. Появится возможность увеличить пространство для пассажиров заднего ряда, а также приподнять потолок над их головами. Вероятно, это отразиться и на массе всего автомобиля.
Эксперты отмечают, что, учитывая некоторые детали, можно сказать, что на фотографиях версия M850i, оснащенная 4-литровым V8 с двойным наддувом мощностью 540 л.с. В базовой версии, вероятно, будет рядная "шестерка", а максимальная модификация получит V12.
Читайте также: Фото нового электромобиля BMW "слили" в Сеть
Ожидается, что BMW 8-Series Gran Coupe составит конкуренцию Mercedes CLS AMG GT 4-door и Porsche Panamera. Предварительно дебют новой модели состоится в начале 2019 года.
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