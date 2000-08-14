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Раздел: Авто  
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Фото нового BMW 8-Series "слили" в Сеть

Фото нового BMW 8-Series "слили" в СетьВо время дорожных тестов был замечен BMW 8-Series Gran Coupe.

Показанный ранее концепт-кар 8-Series все же обретет реальные черты в многодверной версии, а не только в версии купе, которую показали в начале лета.

Вездесущие фотографы заметили на дорогах тестовый экземпляр в камуфляже, а это значит премьера новинки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В версии седан "восьмерка" получит слегка увеличенную колесную базу. Появится возможность увеличить пространство для пассажиров заднего ряда, а также приподнять потолок над их головами. Вероятно, это отразиться и на массе всего автомобиля.

Эксперты отмечают, что, учитывая некоторые детали, можно сказать, что на фотографиях версия M850i, оснащенная 4-литровым V8 с двойным наддувом мощностью 540 л.с. В базовой версии, вероятно, будет рядная "шестерка", а максимальная модификация получит V12.

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Ожидается, что BMW 8-Series Gran Coupe составит конкуренцию Mercedes CLS AMG GT 4-door и Porsche Panamera. Предварительно дебют новой модели состоится в начале 2019 года.

Фото нового BMW 8-Series "слили" в Сеть
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 Теги: BMW 8-Series, тесты

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Сегодня, 13:27 » Автор: Ирина Шевченко
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