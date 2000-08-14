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Раздел: Авто  
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В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE

В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLEЭкстерьер и интерьер нового Mercedes-Benz GLE сфотографировали в Китае.

Видимо, уже через несколько месяцев Mercedes-Benz представит новую генерацию кроссовера GLE, о чём говорит тот факт, что предсерийный прототип засветился перед зарубежными фотошпионами, которым удалось устроить ему неплохую фотосессию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Фотографии кросса четвёртого поколения опубликовали наши коллеги из издания Carnewschina. Рискнём предположить, что перед нами AMG-версия кроссовера: на прототипе установлен передний сплиттер, присутствуют массивные воздухозаборники в бампере, AMG-диски, а также перфорированные тормозные диски. Обратите внимание на массивную эмблему: такие устанавливают на AMG-модификации.

Интересно выглядит салон: в центре установлен огромный сенсорный экран, левая часть которого будет выводить показания приборов, а правая часть будет выполнять роль мультимедийной системы. Под ним установлены четыре овальных дефлектора, видно и два подстаканника. Коллеги пишут, что перед ними располагается беспроводная «зарядка».

Что касается заднего ряда, то там невооружённым глазом можно обнаружить люксовую аудиосистему Burmester Audiosystems.

В начале текущего месяца наши зарубежные коллеги сообщали, что новый GLE будет достигать 4 930 миллиметров, что на 80 миллиметров длиннее актуального кросса. Также сообщалось, что система Active Body Control будет существенно переработана, и в режиме Off-Road Plus «пневма» будет подымать кросс на 50 миллиметров выше, чем у актуальной модели, что позволит существенно повысить проходимость в сложных условиях. Впрочем, в стандартных версиях ни о какой «пневме» речи идти не будет.

Версия GLE 450 получит новую рядную «шестёрку» на три литра с «мягким гибридом». Таким же мотором оснащается новый E-Class в модификации AMG E 53, и там он развивает 451 лошадиную силу. Топ-версии E 63 и E 63 S получат битурбированную V-образную восьмёрку на четыре литра с отдачей в 563-604 лошадиные силы.

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Как было сказано выше, то, что прототип активно теряет камуфляж, говорит нам о его скором дебюте.

В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE
В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE
В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE
В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE
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 Теги: Mercedes-Benz GLE, фото

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Сегодня, 15:16 » Автор: Ирина Шевченко
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