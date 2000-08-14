Раздел: Авто
В Сети появились снимки обновленного Mercedes-Benz GLE
Экстерьер и интерьер нового Mercedes-Benz GLE сфотографировали в Китае.
Видимо, уже через несколько месяцев Mercedes-Benz представит новую генерацию кроссовера GLE, о чём говорит тот факт, что предсерийный прототип засветился перед зарубежными фотошпионами, которым удалось устроить ему неплохую фотосессию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Фотографии кросса четвёртого поколения опубликовали наши коллеги из издания Carnewschina. Рискнём предположить, что перед нами AMG-версия кроссовера: на прототипе установлен передний сплиттер, присутствуют массивные воздухозаборники в бампере, AMG-диски, а также перфорированные тормозные диски. Обратите внимание на массивную эмблему: такие устанавливают на AMG-модификации.
Интересно выглядит салон: в центре установлен огромный сенсорный экран, левая часть которого будет выводить показания приборов, а правая часть будет выполнять роль мультимедийной системы. Под ним установлены четыре овальных дефлектора, видно и два подстаканника. Коллеги пишут, что перед ними располагается беспроводная «зарядка».
Что касается заднего ряда, то там невооружённым глазом можно обнаружить люксовую аудиосистему Burmester Audiosystems.
В начале текущего месяца наши зарубежные коллеги сообщали, что новый GLE будет достигать 4 930 миллиметров, что на 80 миллиметров длиннее актуального кросса. Также сообщалось, что система Active Body Control будет существенно переработана, и в режиме Off-Road Plus «пневма» будет подымать кросс на 50 миллиметров выше, чем у актуальной модели, что позволит существенно повысить проходимость в сложных условиях. Впрочем, в стандартных версиях ни о какой «пневме» речи идти не будет.
Версия GLE 450 получит новую рядную «шестёрку» на три литра с «мягким гибридом». Таким же мотором оснащается новый E-Class в модификации AMG E 53, и там он развивает 451 лошадиную силу. Топ-версии E 63 и E 63 S получат битурбированную V-образную восьмёрку на четыре литра с отдачей в 563-604 лошадиные силы.
Читайте также: Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class
Как было сказано выше, то, что прототип активно теряет камуфляж, говорит нам о его скором дебюте.
Видимо, уже через несколько месяцев Mercedes-Benz представит новую генерацию кроссовера GLE, о чём говорит тот факт, что предсерийный прототип засветился перед зарубежными фотошпионами, которым удалось устроить ему неплохую фотосессию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.
Фотографии кросса четвёртого поколения опубликовали наши коллеги из издания Carnewschina. Рискнём предположить, что перед нами AMG-версия кроссовера: на прототипе установлен передний сплиттер, присутствуют массивные воздухозаборники в бампере, AMG-диски, а также перфорированные тормозные диски. Обратите внимание на массивную эмблему: такие устанавливают на AMG-модификации.
Интересно выглядит салон: в центре установлен огромный сенсорный экран, левая часть которого будет выводить показания приборов, а правая часть будет выполнять роль мультимедийной системы. Под ним установлены четыре овальных дефлектора, видно и два подстаканника. Коллеги пишут, что перед ними располагается беспроводная «зарядка».
Что касается заднего ряда, то там невооружённым глазом можно обнаружить люксовую аудиосистему Burmester Audiosystems.
В начале текущего месяца наши зарубежные коллеги сообщали, что новый GLE будет достигать 4 930 миллиметров, что на 80 миллиметров длиннее актуального кросса. Также сообщалось, что система Active Body Control будет существенно переработана, и в режиме Off-Road Plus «пневма» будет подымать кросс на 50 миллиметров выше, чем у актуальной модели, что позволит существенно повысить проходимость в сложных условиях. Впрочем, в стандартных версиях ни о какой «пневме» речи идти не будет.
Версия GLE 450 получит новую рядную «шестёрку» на три литра с «мягким гибридом». Таким же мотором оснащается новый E-Class в модификации AMG E 53, и там он развивает 451 лошадиную силу. Топ-версии E 63 и E 63 S получат битурбированную V-образную восьмёрку на четыре литра с отдачей в 563-604 лошадиные силы.
Читайте также: Появились снимки обновленного Mercedes-Benz G-Class
Как было сказано выше, то, что прототип активно теряет камуфляж, говорит нам о его скором дебюте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
25
0
Также советуем посмотреть
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Оставьте свой комментарий