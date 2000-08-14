Раздел: Авто
Alfa Romeo обещает возродить знаменитый спорткар
Alfa Romeo 8C обзаведется гибридной установкой.
Итальянский премиальный автобренд Alfa Romeo, подконтрольный концерну FCA, объявил о возрождении своего знаменитого спорткара Alfa Romeo 8
C. По словам журналистов специализированных порталов, новинка обзаведется гибридной установкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Инсайдеры сообщают, что гибридный агрегат состоит из 6-цилиндрового мотора объемом 2,9 литра и электрического двигателя. Общая мощность автомобиля достигает 800 лошадиных сил, а до первой «сотни» машина разгоняется за 3,0 секунды.
Отмечается, что гибридный спорткар Alfa Romeo 8C станет центральной частью стратегии развития компании на 2018-2022 годы. Новинку создали на архитектуре с монококком из углеродного волокна.
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По всей видимости, спорткар выпустят ограниченным тиражом, который составит не более 1 000 единиц. Сообщается, что машины будут стоить дорого из-за внедрения гибридного агрегата.
Итальянский премиальный автобренд Alfa Romeo, подконтрольный концерну FCA, объявил о возрождении своего знаменитого спорткара Alfa Romeo 8
C. По словам журналистов специализированных порталов, новинка обзаведется гибридной установкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Инсайдеры сообщают, что гибридный агрегат состоит из 6-цилиндрового мотора объемом 2,9 литра и электрического двигателя. Общая мощность автомобиля достигает 800 лошадиных сил, а до первой «сотни» машина разгоняется за 3,0 секунды.
Отмечается, что гибридный спорткар Alfa Romeo 8C станет центральной частью стратегии развития компании на 2018-2022 годы. Новинку создали на архитектуре с монококком из углеродного волокна.
Читайте также: По Киеву разъезжал редкий спорткар Alfa Romeo
По всей видимости, спорткар выпустят ограниченным тиражом, который составит не более 1 000 единиц. Сообщается, что машины будут стоить дорого из-за внедрения гибридного агрегата.
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