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Alfa Romeo обещает возродить знаменитый спорткар

Alfa Romeo обещает возродить знаменитый спорткарAlfa Romeo 8C обзаведется гибридной установкой.

Итальянский премиальный автобренд Alfa Romeo, подконтрольный концерну FCA, объявил о возрождении своего знаменитого спорткара Alfa Romeo 8

C. По словам журналистов специализированных порталов, новинка обзаведется гибридной установкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Инсайдеры сообщают, что гибридный агрегат состоит из 6-цилиндрового мотора объемом 2,9 литра и электрического двигателя. Общая мощность автомобиля достигает 800 лошадиных сил, а до первой «сотни» машина разгоняется за 3,0 секунды.

Отмечается, что гибридный спорткар Alfa Romeo 8C станет центральной частью стратегии развития компании на 2018-2022 годы. Новинку создали на архитектуре с монококком из углеродного волокна.

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По всей видимости, спорткар выпустят ограниченным тиражом, который составит не более 1 000 единиц. Сообщается, что машины будут стоить дорого из-за внедрения гибридного агрегата.
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 Теги: Alfa Romeo 8C, гибрид

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Сегодня, 16:39 » Автор: Ирина Шевченко
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