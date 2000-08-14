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Раздел: Авто  
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BMW раскрыла подробности о новой «трешке»

BMW раскрыла подробности о новой «трешке»Новая «трешка» BMW будет на 55 килограммов легче предшественника.

Компания BMW опубликовала фотографии и раскрыла некоторые подробности о седане 3 серии нового, седьмого поколения. Предсерийные прототипы четырехдверки сейчас проходят испытания на «Северной петле», где инженеры оптимизируют работу подвески, рулевого управления и тормозной системы. Тесты в «Зеленом аду» стали частью новой интенсивной программы испытаний, разработанной специально для новой модели.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Центр тяжести седана опустится на 10 миллиметров. Распределение массы между передней и задней осью - 50:50. Помимо этого, у модели расширится колея и увеличатся углы развала колес.

BMW 3 Series следующего поколения будет оснащаться переработанной «турбочетверкой» и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. По данным производителя, агрегат будет самым мощным четырехцилиндровым мотором, устанавливаемым на серийный BMW, а также на пять процентов более экономичным, чем прежний.

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Седан 3 серии также будет комплектоваться регулируемыми амортизаторами, а в версии M Sport подвеской с 10-миллиметровым занижением, 18-дюймовыми колесными дисками, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, дифференциалом M Sport.
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 Теги: BMW, дизайн

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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