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Раздел: Авто  
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Subaru уничтожит бракованные внедорожники 

Subaru уничтожит бракованные внедорожники Отзыв затрагивает машины, выпущенные с конвейера в период с 13 по 21 июля текущего года.

У владельцев новенького полноразмерного внедорожника Subaru Ascent появился повод одновременно и для печали, и для радости. Сперва компания сообщила, что отзывает 293 экземпляра Ascent по причине серьезного брака конструкции - робот на кузовном участке плохо проварил вторую стойку крыши, что конечно, резко снижает безопасность транспортного средства. Теперь же производитель заявил, что не может починить проблемные внедорожники и просто заменит их на совершенно новые.

Об этом пишет Хроника.инфо.

"Все подпадающие под отзыв Ascent будут тщательно проинспектированы представителем завода. Если выяснится, что отсутствует хотя бы одна точка сварки - автомобиль будет заменен на новый. Решения для исправления этого недостатка не существует, поэтому все экземпляры с отсутствующей сваркой будут уничтожены. " - заявляет Subaru.

Причиной сбоя робота, в свою очередь, называется ошибка в его программном обеспечении.

Конечно, далеко не все из них были проданы, поэтому оставшиеся у дилеров экземпляры, произведенные в соответствующие даты, попали в стоп-лист до окончания инспекции. Subaru говорит, что к конечным покупателям попало лишь 9 внедорожников Ascent с браком. Сам же брак был выявлен в процессе очередной проверки качества образцов готовых кузовов на заводе в Индиане.

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Стоит отметить, что самый первый экземпляр нового Subaru Ascent был передан конечному покупателю только в июне, а к августу продажи составили 6486 экземпляров. Ascent представляет собой флагманскую модель японской компании, пришедшую на смену неудачному Tribeca. Машина приводится в движение 2.4-литровым рядным мотором с четырьмя цилиндрами, развивающим 260 лошадиных сил мощности.
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 Теги: Subaru, внедорожник

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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