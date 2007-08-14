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Раздел: Авто  
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Renault Logan получил 20-сантиметровый клиренс

Renault Logan получил 20-сантиметровый клиренсМодели Sandero Stepway и Logan Stepway обладают высоким дорожным просветом.

Renault анонсировал новое семейство модификаций Stepway. Об этом сообщается в пресс-релизе французского автоконцерна.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Помимо уже известного хэтчбека Sandero, в линейку войдут седан Logan и грузопассажирский фургон Dokker.

Модели Sandero Stepway и Logan Stepway обладают высоким дорожным просветом - до 195 миллиметров - и изменениями дизайна.

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В техническом отношении новые модели семейства не будут радикально отличаться от базовых автомобилей линейки.
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 Теги: Renault Logan, клиренс

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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