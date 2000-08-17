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Раздел: Авто  
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Стало известно, каким будет новый Porsche 911

Стало известно, каким будет новый Porsche 911 Новый автомобиль должен быть официально представлен уже в конце этой осени.

Не так давно фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль модели Porsche 911 практически без камуфляжа. На основе этого энтузиасты тут же определили, чего именно можно ждать от грядущей новинки.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Спорткар получит кузов 992 и, при этом, сохранит основные пропорции предшественника, хотя будут заметны и некоторые обновления.

Дверные ручки получат клавишную конфигурацию, а сзади будут установлены абсолютно новые фонари. На заднем бампере будет оборудована достаточно крупная вставка из пластика черного цвета. Если верить утечкам информации, то новый автомобиль должен быть официально представлен уже в конце этой осени.

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Напомним, что на отечественном рынке модель 911 стоит от 6 миллионов 319 тысяч рублей. В данном случае речь идёт про авто с трёхлитровым мотором мощностью в 370 лошадиных сил.
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 Теги: Porsche 911, авто

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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