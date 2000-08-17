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Uber запустит новый полезный сервис

Uber запустит новый полезный сервисUber запустит прокат скутеров и велосипедов

Uber больше не расширяет глобальный охват своего сервиса. Также компанию нельзя назвать прибыльной в последнее время. Во многом это связано с тем, что Uber под руководством генерального директора Дары Хосровшахи тратит большую часть средств на разработку нового проекта. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

"Uber будущего" осуществляет доставку еды, прокат скутеров и велосипедов, аренду обычных и летающих автомобилей. Кроме того, расширяет бизнес, делая его доступным в Индии, на Ближнем Востоке и Латинской Америке.

"Автомобили значит для нас то же самое, что и для Amazon – книги", - прокомментировал Хосровшахи. К счастью для Uber, компания продолжает довольно быстро расти, поэтому может инвестировать в новую сферу.

Согласно финансовым документам Uber, в прошлом квартале выручка компании составила 2,8 млрд долларов, что почти на 1,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании удалось сократить убытки на 16%: если в прошлом году эта сумма составляла 1,1 млрд долларов, то в 2018 – 900 млн долларов.

"Двигаясь вперед, мы инвестируем в будущее нашей платформы: большие сделки, такие как Uber Eats; пробки и экологически безопасные виды транспорта, такие как Express Pool, e-велосипеды и скутеры; новые предприятия, такие как Freight; и высокопотенциальные рынки Ближнего Востока и Индии, где мы закрепляем нашу лидирующую позицию", - заявил Дара.

Неудивительно, что компания продолжает терять деньги. Руководители Uber заявляли о своих планах по вливанию средств в развитие успешного бизнеса по доставке продуктов UberEats, одновременно укрепляя свои позиции на Ближнем Востоке и в Индии.

UberEats уже доступен в более чем 290 городах. Компания не раскрывает, сколько она тратит на конкретные предприятия, но недавний отчет из The Information указывает, что убытки - это "низкие однозначные цифры в процентах от суммарных заказов".

Что касается глобального охвата, то выиграть на международных рынках для компании остается особенно важным. Самые последние сделки Uber заключал с Grab и Яндексом, конкурентами в Юго-Восточной Азии и России, которые в совокупности дают прибыль предприятию в размере около 3 млрд долларов.

"Кроме того, мы инвестировали в "Amazon для транспортировки" – платформу, которую водители могут использовать для доступа к различным видам транспорта. Это важная часть создания альтернативы владения автомобилем", - поделился Хосровшахи.

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С этой целью, помимо приобретения Jump Bikes на сумму около 200 млн долларов, Uber также участвовал в раунде финансирования на сумму 335 млн долларов компании Lime, занимающейся скутерами. В рамках этого партнерства Uber даст возможность пользователям арендовать скутеры Lime в приложении.
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 Теги: Uber, велосипеды

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Сегодня, 01:50 » Автор: Татьяна Ларина
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