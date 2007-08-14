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Раздел: Авто  
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В США пустят с молотка уникальный автомобиль The Beatles

В США пустят с молотка уникальный автомобиль The BeatlesMini "Penny Lane" от The Beatles выставлен на продажу.

В 1968 году The Beatles выпустили сингл "Penny Lane". Для продвижения этой песни Пол МакКартни заказал два уникальных Morris Mini-Minor 1968 года.

Теперь он может кому-то достаться всего за 25 000 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

На кузов наклеили 4 0000 монет 1968 года (увы, сейчас они выведены из оборота) и покрыли их лаком, чтобы предотвратить окисление. История их покрыта мраком тайны, однако на сегодня известно, что один Mini находится в собственности горнодобывающей компании Cornish Goldsmith, а второй - выставлен на продажу.

Эти 4 000 пенни добавляют к весу автомобиля около 90 килограмм, однако автомобиль полностью на ходу и неплохо управляется - он передвигался своим ходом в рамках рекламных кампаний. После окончания промо, один из близких группе людей выкупил ее для себя и 25 лет Mini был в одной семье. Регулярно появлялся на автомобильных шоу, где угадавшим количество монет на кузове вручались призы.

После десятилетий тщательного изучения среди этого сонма монет было найдено множество редких, некоторые еще 1800-х годов, которые представляют немалую ценность для коллекционеров. Некоторые из них стоят больше, чем большинство классических Mini на рынке.

Владельцы подсчитали, что за все эти годы собрали около 750 000 фунтов для благотворительных организаций Ливерпуля, пока в 2002 году Mini не переехал в США.

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Нынешний владелец просит за автомобиль 25 000 долларов. Для поклонников Beatles (ну или редких монет) это вполне заманчивая сделка.
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 Теги: Morris Mini-Minor, The Beatles

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Сегодня, 09:24 » Автор: Ирина Шевченко
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