Раздел: Авто
Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Chevrolet
Ожидается, что официальная премьера рестайлинговой «четырехдверки» Chevrolet состоится в следующем году.
Седан, для которого возродили имя Cavalier, дебютировал в 2016 году в Китае. Напомним, модель с таким названием выпускали с 1981 по 2005 гг. преимущественно для американского рынка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Новую «четырехдверку» производят в Поднебесной на заводе СП концернов General Motors и SAIC, китайский рынок является основным для Cavalier, но не единственным - с 2017-го седан начали поставлять еще и в страны Латинской Америки.
Между тем к дебюту уже готовится обновленный Кавалер, снимки закамуфлированной машины опубликовало издание Bitauto. Первыми рестайлинговую модель получат, конечно, китайцы – по предварительным данным, на «поднебесный» рынок посвежевший седан выйдет летом 2019-го.
Судя по фото, Chevrolet Cavalier-2019 получит новую радиаторную решетку в стиле Chevrolet Cruze, который тоже недавно пережил рестайлинг, а также другие фары и бамперы. Салон тоже модернизируют – передняя панель пока прикрыта тряпкой, вероятно, под ней прячутся новые мультимедийный комплекс и блок управления климатической установкой.
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Моторы же, скорее всего, не изменятся: в Китае дореформенный Chevrolet Cavalier продают с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 и «турботройкой» 1.0 мощностью 113 и 120 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», второй сочетается с «роботом».
Седан, для которого возродили имя Cavalier, дебютировал в 2016 году в Китае. Напомним, модель с таким названием выпускали с 1981 по 2005 гг. преимущественно для американского рынка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Колеса.
Новую «четырехдверку» производят в Поднебесной на заводе СП концернов General Motors и SAIC, китайский рынок является основным для Cavalier, но не единственным - с 2017-го седан начали поставлять еще и в страны Латинской Америки.
Между тем к дебюту уже готовится обновленный Кавалер, снимки закамуфлированной машины опубликовало издание Bitauto. Первыми рестайлинговую модель получат, конечно, китайцы – по предварительным данным, на «поднебесный» рынок посвежевший седан выйдет летом 2019-го.
Судя по фото, Chevrolet Cavalier-2019 получит новую радиаторную решетку в стиле Chevrolet Cruze, который тоже недавно пережил рестайлинг, а также другие фары и бамперы. Салон тоже модернизируют – передняя панель пока прикрыта тряпкой, вероятно, под ней прячутся новые мультимедийный комплекс и блок управления климатической установкой.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Моторы же, скорее всего, не изменятся: в Китае дореформенный Chevrolet Cavalier продают с бензиновыми четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 и «турботройкой» 1.0 мощностью 113 и 120 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», второй сочетается с «роботом».
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