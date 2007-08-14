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Раздел: Авто  
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Итальянцы создали уникальный суперкар

Итальянцы создали уникальный суперкарИтальянский суперкар со странным названием EC OnlyOne P8 показали публике.

Не удивляйтесь, если никогда не слышали о марке EC, за этим названием стоит небольшая автомастерская на окраине Болоньи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Название марки E. C. – это инициалы основателя и владельца, бывшего гонщика Энеа Казони. Его мастерская является, по сути, кузовным ателье, хотя сам господин Казони гордо именует свое детище производителем уникальных автомобилей.

Так или иначе, а спортивное купе OnlyOne Р8 – действительно уникальный автомобиль. Дизайн модели создан под влиянием спорткаров 1970-х и является обобщением образа гоночных авто тех времен. В основе OnlyOne Р8 лежит Ferrari F430 начала 2000-х, от этого же спорткара позаимствован и двигатель. Оригинальный 4,3-литровый V8 был форсирован до 600 лошадиных сил.

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По информации издания Motor1, вес спорткара составляет около 1,2 тонны, что примерно на 500 кг меньше, чем весит Ferrari 430. Длина, ширина и высота модели – 4570, 2030 и 1100 мм. Кузов сделан из алюминия и углепластика. OnlyOne P8 оснащен системой для заездов на пандус, что увеличивает клиренс автомобиля на передней оси на 60 мм, камерой заднего вида и кондиционером. OnlyOne Р8 впервые был явлен публике на старте нынешнего ралли Gumball 3000.
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 Теги: суперкар, EC OnlyOne P8

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Сегодня, 17:39 » Автор: Ирина Шевченко
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