Раздел: Авто
Итальянцы создали уникальный суперкар
Итальянский суперкар со странным названием EC OnlyOne P8 показали публике.
Не удивляйтесь, если никогда не слышали о марке EC, за этим названием стоит небольшая автомастерская на окраине Болоньи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Название марки E. C. – это инициалы основателя и владельца, бывшего гонщика Энеа Казони. Его мастерская является, по сути, кузовным ателье, хотя сам господин Казони гордо именует свое детище производителем уникальных автомобилей.
Так или иначе, а спортивное купе OnlyOne Р8 – действительно уникальный автомобиль. Дизайн модели создан под влиянием спорткаров 1970-х и является обобщением образа гоночных авто тех времен. В основе OnlyOne Р8 лежит Ferrari F430 начала 2000-х, от этого же спорткара позаимствован и двигатель. Оригинальный 4,3-литровый V8 был форсирован до 600 лошадиных сил.
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По информации издания Motor1, вес спорткара составляет около 1,2 тонны, что примерно на 500 кг меньше, чем весит Ferrari 430. Длина, ширина и высота модели – 4570, 2030 и 1100 мм. Кузов сделан из алюминия и углепластика. OnlyOne P8 оснащен системой для заездов на пандус, что увеличивает клиренс автомобиля на передней оси на 60 мм, камерой заднего вида и кондиционером. OnlyOne Р8 впервые был явлен публике на старте нынешнего ралли Gumball 3000.
Не удивляйтесь, если никогда не слышали о марке EC, за этим названием стоит небольшая автомастерская на окраине Болоньи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Название марки E. C. – это инициалы основателя и владельца, бывшего гонщика Энеа Казони. Его мастерская является, по сути, кузовным ателье, хотя сам господин Казони гордо именует свое детище производителем уникальных автомобилей.
Так или иначе, а спортивное купе OnlyOne Р8 – действительно уникальный автомобиль. Дизайн модели создан под влиянием спорткаров 1970-х и является обобщением образа гоночных авто тех времен. В основе OnlyOne Р8 лежит Ferrari F430 начала 2000-х, от этого же спорткара позаимствован и двигатель. Оригинальный 4,3-литровый V8 был форсирован до 600 лошадиных сил.
Читайте также: Elibriea представила уникальный суперкар будущего
По информации издания Motor1, вес спорткара составляет около 1,2 тонны, что примерно на 500 кг меньше, чем весит Ferrari 430. Длина, ширина и высота модели – 4570, 2030 и 1100 мм. Кузов сделан из алюминия и углепластика. OnlyOne P8 оснащен системой для заездов на пандус, что увеличивает клиренс автомобиля на передней оси на 60 мм, камерой заднего вида и кондиционером. OnlyOne Р8 впервые был явлен публике на старте нынешнего ралли Gumball 3000.
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