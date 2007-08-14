Alfa Romeo прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Mito

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По словам официальных представителей итальянской компании Alfa Romeo, будущая модель 4C останется без механической коробки передач, в то время как Giulietta, по всей видимости, станет обладателем заднего привода.

Alfa Romeo готовит к выпуску два новых кроссовера, и один из них может получить имя Kamal.