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Раздел: Авто  
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Alfa Romeo прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Mito

Alfa Romeo прекратит выпуск трехдверного хэтчбека MitoПо информации компании, прекращение выпуска Mito планируется уже в 2019 году

Автомобиль находится в производстве с 2008 года и основан на общей платформе с Fiat Grande Punto и Opel Corsa D, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Он предлагается как с бензиновым, так и с дизельным двигателями.

По информации компании, прекращение выпуска Mito планируется уже в 2019 году, а заменить его к 2020 году должен компактный кроссовер Stelvio. Именно этот тип кузова становится все более популярным в Старом Свете.

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Кроме того, согласно плану развития Fiat Chrysler Group на ближайшие пять лет, в линейке марки Alfa Romeo должны быть возрождены модели спорткаров 8C и GTV с гибридными моторами на 600 и 700 лошадиных сил.
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 Теги: Alfa Romeo, хэтчбек

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Сегодня, 18:49 » Автор: Татьяна Ларина
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