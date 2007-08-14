Раздел: Авто
Alfa Romeo прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Mito
По информации компании, прекращение выпуска Mito планируется уже в 2019 году
Автомобиль находится в производстве с 2008 года и основан на общей платформе с Fiat Grande Punto и Opel Corsa D, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Он предлагается как с бензиновым, так и с дизельным двигателями.
По информации компании, прекращение выпуска Mito планируется уже в 2019 году, а заменить его к 2020 году должен компактный кроссовер Stelvio. Именно этот тип кузова становится все более популярным в Старом Свете.
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Кроме того, согласно плану развития Fiat Chrysler Group на ближайшие пять лет, в линейке марки Alfa Romeo должны быть возрождены модели спорткаров 8C и GTV с гибридными моторами на 600 и 700 лошадиных сил.
Автомобиль находится в производстве с 2008 года и основан на общей платформе с Fiat Grande Punto и Opel Corsa D, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Он предлагается как с бензиновым, так и с дизельным двигателями.
По информации компании, прекращение выпуска Mito планируется уже в 2019 году, а заменить его к 2020 году должен компактный кроссовер Stelvio. Именно этот тип кузова становится все более популярным в Старом Свете.
Читайте также: Alfa Romeo показала рендер нового хэтчбека MiTo
Кроме того, согласно плану развития Fiat Chrysler Group на ближайшие пять лет, в линейке марки Alfa Romeo должны быть возрождены модели спорткаров 8C и GTV с гибридными моторами на 600 и 700 лошадиных сил.
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