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Раздел: Авто  
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В Сети показали самый быстрый Volkswagen Golf

В Сети показали самый быстрый Volkswagen GolfНа видео был показан хетчбэк Volkswagen Golf после тюнинга.

В Интернете был размещен видеоролик, на котором видно, как тюнингованный Фольксваген Гольф, мощность которого выдаёт 1233 "лошадей" достигает невиданной скорости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.

Динамика разгона этой машины автомобиля запредельно большая: с места до 300 км в час движок разогнал авто за 8 секунд. По мнению экспертов, эта модель является наиболее быстрым в мире автомобилем.

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Как известно, этот хэтчбек разработали инженеры немецкого тюнинг-телье Boba Motoring. Как показывают замеры производительности: разгон до сотни за 2,1 секунды, до 200 км/ч модель разгоняется за 5,4 сек.




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 Теги: Volkswagen Golf, авто

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Сегодня, 20:56 » Автор: Татьяна Ларина
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