Раздел: Авто
В Сети показали самый быстрый Volkswagen Golf
На видео был показан хетчбэк Volkswagen Golf после тюнинга.
В Интернете был размещен видеоролик, на котором видно, как тюнингованный Фольксваген Гольф, мощность которого выдаёт 1233 "лошадей" достигает невиданной скорости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Динамика разгона этой машины автомобиля запредельно большая: с места до 300 км в час движок разогнал авто за 8 секунд. По мнению экспертов, эта модель является наиболее быстрым в мире автомобилем.
Читайте также: Volkswagen показал самый быстрый серийный Golf
Как известно, этот хэтчбек разработали инженеры немецкого тюнинг-телье Boba Motoring. Как показывают замеры производительности: разгон до сотни за 2,1 секунды, до 200 км/ч модель разгоняется за 5,4 сек.
В Интернете был размещен видеоролик, на котором видно, как тюнингованный Фольксваген Гольф, мощность которого выдаёт 1233 "лошадей" достигает невиданной скорости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители.
Динамика разгона этой машины автомобиля запредельно большая: с места до 300 км в час движок разогнал авто за 8 секунд. По мнению экспертов, эта модель является наиболее быстрым в мире автомобилем.
Читайте также: Volkswagen показал самый быстрый серийный Golf
Как известно, этот хэтчбек разработали инженеры немецкого тюнинг-телье Boba Motoring. Как показывают замеры производительности: разгон до сотни за 2,1 секунды, до 200 км/ч модель разгоняется за 5,4 сек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
- Сеть в восторге от «нанотехнологий» киевского дворника
- Як «Нафтогаз» хотів заробити на киянах
- Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube
- В России завели новые уголовные дела на украинских военных
- В Госдепе взялись за Кремль
- Участник телевикторины проиграл большие деньги, перепутав Обаму с бен Ладеном
- Про що свідчить атака на генпрокурора
- У перуанца возникли проблемы с законом из-за нелепой подписи в паспорте
- «Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах
- Про ЄСВ у зоні АТО
- На Донбассе силы ООС сбили разведывательный беспилотник
- Против ГПУ началась очередная информатака
- В Черногории лежебоки будут бороться за звание главного лентяя страны
- Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
- Кислород, которого у россиян уже нет
- Зачем Кремлю понадобился «Трампнаш»
- Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
- Некоторым людям хочется лопатой поправить корону на голове
- Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
- У Украины есть шанс сильно задеть Россию
- В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму
Оставьте свой комментарий