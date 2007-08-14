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Раздел: Авто  
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Honda представила новый самобалансирующийся мотоцикл

Honda представила новый самобалансирующийся мотоциклОфициально мотоцикл будет представлен в последних числах октября.

Японская Honda Motor анонсировала новую версию своего концепта самобалансирующегося мотоцикла. Аппарат под названием Riding Assist E – это полностью электрическая версия обычного бензинового мотоцикла, показанного ранее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Версию с ДВС, напомним, показали на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в начале этого года. Мотоцикл умеет, как и его предшественник, сам поддерживать равновесие и самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния на небольшой скорости. При этом не загрязняя воздух.

Самое примечательное – что технология работает без гироскопов или каких-либо иных поддерживающих устройств. За равновесие отвечает компьютер, который просто в нужное время нужным образом балансирует рулем. А специальный механизм увеличивает или уменьшает угол наклона вилки. Аккумулятор расположили снизу. Кстати, по дизайну электромотоцикл все же несколько отличается от своего бензинового собрата.

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Официально мотоцикл будет представлен широкой публике на токийском автомотосалоне (Tokyo Motor Show), который стартует в последних числах октября.

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 Теги: Honda, мотоцикл

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Сегодня, 22:13 » Автор: Татьяна Ларина
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