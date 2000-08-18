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Раздел: Авто  
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В Киеве появился ЗАЗ «Сенс» с самыми дорогими номерами

В Киеве появился ЗАЗ «Сенс» с самыми дорогими номерами Этот номерной знак может стоить дороже самого автомобиля.

Некоторые автолюбители готовы отдать любые деньги, чтобы у их автомобиля был какой-нибудь «блатной» номер. И украинцы не исключение. Дело иногда доходит до парадоксальной ситуации – номер стоить дороже, чем сам автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

В качестве примера такой нездоровой, на наш взгляд, «страсти» приведем фото бюджетного седана ЗАЗ «Сенс», у которого в номерном знаке первые три нуля. Этот автомобиль был недавно сфотографирован в Киеве.

За номер с первыми тремя нулями нужно официально заплатить 20 тысяч гривен. Но, даже за такую сумму номера с сочетанием цифр «000…» купить практически невозможно. На «сером» рынке областные номерные знаки «0001» стоят до 3 тыс. долларов. Киевская регистрация может обойтись в 5-20 тыс. долларов. В результате получается парадоксальная ситуация – автомобиль стоит меньше, чем его номерной знак.

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Мы не знаем, сколько владельцу этого «Сенса» пришлось отдать денег за «блатной» номер. Вероятно, на них можно было купить машину получше или поновей. Но тогда бы у нее не было знака «0001»…
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 Теги: ЗАЗ, номера

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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