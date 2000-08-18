Раздел: Авто
В Киеве появился ЗАЗ «Сенс» с самыми дорогими номерами
Этот номерной знак может стоить дороже самого автомобиля.
Некоторые автолюбители готовы отдать любые деньги, чтобы у их автомобиля был какой-нибудь «блатной» номер. И украинцы не исключение. Дело иногда доходит до парадоксальной ситуации – номер стоить дороже, чем сам автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В качестве примера такой нездоровой, на наш взгляд, «страсти» приведем фото бюджетного седана ЗАЗ «Сенс», у которого в номерном знаке первые три нуля. Этот автомобиль был недавно сфотографирован в Киеве.
За номер с первыми тремя нулями нужно официально заплатить 20 тысяч гривен. Но, даже за такую сумму номера с сочетанием цифр «000…» купить практически невозможно. На «сером» рынке областные номерные знаки «0001» стоят до 3 тыс. долларов. Киевская регистрация может обойтись в 5-20 тыс. долларов. В результате получается парадоксальная ситуация – автомобиль стоит меньше, чем его номерной знак.
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Мы не знаем, сколько владельцу этого «Сенса» пришлось отдать денег за «блатной» номер. Вероятно, на них можно было купить машину получше или поновей. Но тогда бы у нее не было знака «0001»…
Некоторые автолюбители готовы отдать любые деньги, чтобы у их автомобиля был какой-нибудь «блатной» номер. И украинцы не исключение. Дело иногда доходит до парадоксальной ситуации – номер стоить дороже, чем сам автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
В качестве примера такой нездоровой, на наш взгляд, «страсти» приведем фото бюджетного седана ЗАЗ «Сенс», у которого в номерном знаке первые три нуля. Этот автомобиль был недавно сфотографирован в Киеве.
За номер с первыми тремя нулями нужно официально заплатить 20 тысяч гривен. Но, даже за такую сумму номера с сочетанием цифр «000…» купить практически невозможно. На «сером» рынке областные номерные знаки «0001» стоят до 3 тыс. долларов. Киевская регистрация может обойтись в 5-20 тыс. долларов. В результате получается парадоксальная ситуация – автомобиль стоит меньше, чем его номерной знак.
Читайте также: Honda представила новый самобалансирующийся мотоцикл
Мы не знаем, сколько владельцу этого «Сенса» пришлось отдать денег за «блатной» номер. Вероятно, на них можно было купить машину получше или поновей. Но тогда бы у нее не было знака «0001»…
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