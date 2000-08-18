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Раздел: Авто  
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УАЗ планирует выпустить кроссовер

УАЗ планирует выпустить кроссовер Появились первые подробности о будущей модели.

Ульяновский завод продолжает разработку новой модели в кузове кроссовер. Проект УАЗ-3170 возродили, но множество концептуальных наработок полностью пересмотрят, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Недавно стало известно, что для будущего кроссовера уже создали трансмиссию. Её разработали в Тольятти. Компании «УАЗ» была передана документация на редукторы переднего и заднего мостов. Корпуса переднего и заднего мостов изготовили из алюминия, что свидетельствует о легкости.

Также известно, у трансмиссии будет гипоидная передача вместо конической. В зависимости от комплектации, кроссовер УАЗ-3170 будет предлагаться с КПП с разным передаточным числом: 4,11 - тяговая, 3,7 - скоростная.

Серийную сборку редукторов наладят на Заволжском моторном заводе. Там же будут производиться раздаточные коробки с симметричным дифференциалом и два вида моторов – турбодвигатель объемом 2,3 литра и «атмосферник» объемом 2,5 литра.

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Также известно, что новый кроссовер получит постоянный полный привод и несущий кузов. Мотор будет устанавливаться продольно.
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 Теги: УАЗ, кроссовер

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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