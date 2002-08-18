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Раздел: Авто  
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Создан универсальный аппарат для зарядки электромобилей

Создан универсальный аппарат для зарядки электромобилей Все необходимые действия сделает специальный робот.

Новая система позволяет заряжать любой электромобиль. В Австрии изобрели робота, который автоматически определяет тип электромобиля, подбирает соответствующий ему кабель питания и включает подходящие настройки зарядки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.

Система зарядки разработана на базе Университета Граца, совместно с компаниями BMW, MAGNA Steyr Engineering, КЕВА и Австрийского общества автомобильных инженеров.

Создание такого устройства стало актуальным в связи с отсутствием унифицированной системы зарядки для всех электромобилей - каждая компания использует свой фирменный порт питания. В итоге, владельцам автомобилей приходится пользоваться только теми пунктами зарядки, которые подходят их авто.

Новое устройство решает эту проблему. Система оснащена камерами, которые определяют модель автомобиля, самостоятельно находит порт питания и подключает нужный кабель. Сообщается, что новая разработка одинаково эффективна при любом освещении.

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Также нет необходимости подолгу устанавливать автомобиль напротив системы зарядки - система оснащена подвижными манипуляторами. Судя по видео, которое опубликовали разработчики, новая система достаточно быстрая - на то, чтобы подобрать нужный кабель и начать зарядку у робота уходит меньше 30 секунд.
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 Теги: электромобили, зарядка

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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