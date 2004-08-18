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Раздел: Авто  
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В Сети появились фотографии новой модели Baojun

В Сети появились фотографии новой модели Baojun После обновления автомобиль получил пересмотренный дизайн.

Фотографии рестайлингового хетчбэка Baojun 310 были опубликованы в Сети накануне. Когда состоится официальная премьера еще неизвестно, но по ожиданиям экспертов хэтчбек презентуют в ближайшее время, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Обновленный хэтчбек отличается иным передним бампером, новой решеткой радиатора, а также иными противотуманными фарами. Габаритные размеры автомобиля составляют 4051х1707х1450 мм, а расстояние между осями - 1 450 мм.

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Под капотом Baojun 310 расположат 1,2-литровый двигатель, производительность которого составит 82 л.с. Также будет версия с 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с. В паре с агрегатами будет работать МКПП или РКПП.

В Сети появились фотографии новой модели Baojun
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 Теги: Baojun 310, фото

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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