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Раздел: Авто  
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Украинские водители стали меньше заправляться бензином

Украинские водители стали меньше заправляться бензиномВ июне этого года, по сравнению с июнем 2017 года, в Украине объемы потребления бензина моторного сократились на 12,6%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

При этом выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа - на 4% и 12,3% соответственно.

Так, в июне украинским потребителям через АЗС было реализовано 111 тыс. тонн бензина моторного, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.

В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива - на 1%, газа сжиженного - на 3,7%.

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Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
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 Теги: Украина, бензин, авто, заправка

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Сегодня, 17:00 » Автор: Алена Шимко
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