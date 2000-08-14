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Украинские водители стали меньше заправляться бензином
В июне этого года, по сравнению с июнем 2017 года, в Украине объемы потребления бензина моторного сократились на 12,6%.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
При этом выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа - на 4% и 12,3% соответственно.
Так, в июне украинским потребителям через АЗС было реализовано 111 тыс. тонн бензина моторного, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.
В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива - на 1%, газа сжиженного - на 3,7%.
Читайте также: Украинские водители стали реже заправляться
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
При этом выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа - на 4% и 12,3% соответственно.
Так, в июне украинским потребителям через АЗС было реализовано 111 тыс. тонн бензина моторного, 93,8 тыс. тонн дизельного топлива и 72,8 тыс. тонн сжиженного газа.
В то же время, за месяц розничные продажи бензина моторного выросли на 1,2%, дизельного топлива - на 1%, газа сжиженного - на 3,7%.
Читайте также: Украинские водители стали реже заправляться
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
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