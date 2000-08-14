Раздел: Авто
Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach
Машине поменяли решетку радиатора.
Компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, построила минивэн Mercedes-Benz V-Class, стилизованный под Maybach. Машине полностью переоборудовали салон - теперь в нем есть четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Также машине поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class. Помимо этого, V-Class получил другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, а также логотипы и шильдики Maybach. В отделки салона использовалась кожа, дерево и алькантара. Есть ли изменения в технической начинке, пока не сообщается.
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В мае Mercedes-Benz представил спецверсию V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении отличаются черными элементами отделки, бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками AMG, а также креслами с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.
Компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, построила минивэн Mercedes-Benz V-Class, стилизованный под Maybach. Машине полностью переоборудовали салон - теперь в нем есть четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Также машине поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class. Помимо этого, V-Class получил другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, а также логотипы и шильдики Maybach. В отделки салона использовалась кожа, дерево и алькантара. Есть ли изменения в технической начинке, пока не сообщается.
Читайте также: С европейского рынка уйдет одна из моделей Toyota
В мае Mercedes-Benz представил спецверсию V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении отличаются черными элементами отделки, бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками AMG, а также креслами с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.
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