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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach

Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный MaybachМашине поменяли решетку радиатора.

Компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, построила минивэн Mercedes-Benz V-Class, стилизованный под Maybach. Машине полностью переоборудовали салон - теперь в нем есть четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Также машине поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class. Помимо этого, V-Class получил другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, а также логотипы и шильдики Maybach. В отделки салона использовалась кожа, дерево и алькантара. Есть ли изменения в технической начинке, пока не сообщается.

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В мае Mercedes-Benz представил спецверсию V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении отличаются черными элементами отделки, бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками AMG, а также креслами с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.

Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach
Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach
Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach
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Сегодня, 20:03 » Автор: Едгар Букмирза
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