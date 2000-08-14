Раздел: Авто
Названы лучшие модели авто для активного отдыха
Эти машины подойдут для охоты и рыбалки.
Зная пристрастиях большей части мужчин-автолюбителей к активному отдыху специалисты составили ТОП наиболее удобных машин для туризма и рыбалки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Многие украинцы приобретают внедорожники, что в последующем дорабатывают для нашего бездорожья, дабы занять самые удобные места для рыбалки или ехать в такой лес, где водятся лишь дикое зверье. При этом, машиностроители давно прознали такое пристрастие и выпустили ряд машин, что уже с производства подготовлены для подобных занятий.
1-ю ступень ТОПа занимает УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии. Сами по себе автомобили УАЗ имеют отличные внедорожные качества, а эта генерация уже с производства оборудована большим списком доп.оборудования. Например, на внедорожник будет установлена лебедка, безопасность рулевых тяг, экспедиционный багажный отсек, лестница на задней двери и «злая» резина.
На 2-м месте размещается еще 1-на машина - УАЗ-3909 «Буханка». Буквально на днях было объявлено о создании экспедиционной модификации этой модели. Авто также получит набор экспедиционного оборудования, который уже устанавливается на "Патриот": это блокировка заднего дифференциала, металлическая защита порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедка и вседорожная резина BFGoodrich All-Terrain.
Замыкает ТОП-3 лидеров хэтчбек. Как это не удивительно, но Datsun подготовила серийную версию модели mi-DO для экстремального отдыха. Камуфляжный окрас - не пленка, а стойкая к царапинам полиуретановая краска, что может спасти при езде по кустам и буеракам.Также эта экстрим-версия компактного ситикара снабжена опцией хранения вещей и холодильником.Еще есть лопата и топор. Доступ в этот чудесный органайзер есть и из салона, но вот задний ряд сидений пришлось удалить.
На 4-й позиции нашего ТОПа расположился большой японский пикап - Toyota Hilux. Главными отличительными чертами подготовленной модификации машины стали доработанная подвеска с увеличенным дорожным просветом, более производительный силовой агрегат, а также оборудование для езды по важному бездорожью.
Закрывает ТОП Ford Ranger Raptor - экстрем-версия для вседорожья популярного среднеразмерного пикапа, что было решено реанимировать в этом году и вернуть на множество авторынков в рестайлинговой форме. Несмотря на это, что он чуть меньше, чем автомобиль F-150 Raptor, выглядит новый Ranger Raptor так же вызывающе и брутальнее. Для покорения сурового бездорожья обычные амортизаторы заменили на спортивные Fox Racing Shox, появились новые задние койловеры, внедорожная шина BF Goodrich, улучшенные тормоза, защита агрегатов и крепкие композитные расширители колесных арок. К тому же,пикап получил усиленные буксировочные проушины сзади и крюками спереди.
Читайте также: Старые "Жигули" превратили в элитный автомобиль
А благодаря выбору режима езды и 2-литровому дизельному агрегату мощностью 210 "лошадей" помех для проезда этой машины вообще нет.
Зная пристрастиях большей части мужчин-автолюбителей к активному отдыху специалисты составили ТОП наиболее удобных машин для туризма и рыбалки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Многие украинцы приобретают внедорожники, что в последующем дорабатывают для нашего бездорожья, дабы занять самые удобные места для рыбалки или ехать в такой лес, где водятся лишь дикое зверье. При этом, машиностроители давно прознали такое пристрастие и выпустили ряд машин, что уже с производства подготовлены для подобных занятий.
1-ю ступень ТОПа занимает УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии. Сами по себе автомобили УАЗ имеют отличные внедорожные качества, а эта генерация уже с производства оборудована большим списком доп.оборудования. Например, на внедорожник будет установлена лебедка, безопасность рулевых тяг, экспедиционный багажный отсек, лестница на задней двери и «злая» резина.
На 2-м месте размещается еще 1-на машина - УАЗ-3909 «Буханка». Буквально на днях было объявлено о создании экспедиционной модификации этой модели. Авто также получит набор экспедиционного оборудования, который уже устанавливается на "Патриот": это блокировка заднего дифференциала, металлическая защита порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедка и вседорожная резина BFGoodrich All-Terrain.
Замыкает ТОП-3 лидеров хэтчбек. Как это не удивительно, но Datsun подготовила серийную версию модели mi-DO для экстремального отдыха. Камуфляжный окрас - не пленка, а стойкая к царапинам полиуретановая краска, что может спасти при езде по кустам и буеракам.Также эта экстрим-версия компактного ситикара снабжена опцией хранения вещей и холодильником.Еще есть лопата и топор. Доступ в этот чудесный органайзер есть и из салона, но вот задний ряд сидений пришлось удалить.
На 4-й позиции нашего ТОПа расположился большой японский пикап - Toyota Hilux. Главными отличительными чертами подготовленной модификации машины стали доработанная подвеска с увеличенным дорожным просветом, более производительный силовой агрегат, а также оборудование для езды по важному бездорожью.
Закрывает ТОП Ford Ranger Raptor - экстрем-версия для вседорожья популярного среднеразмерного пикапа, что было решено реанимировать в этом году и вернуть на множество авторынков в рестайлинговой форме. Несмотря на это, что он чуть меньше, чем автомобиль F-150 Raptor, выглядит новый Ranger Raptor так же вызывающе и брутальнее. Для покорения сурового бездорожья обычные амортизаторы заменили на спортивные Fox Racing Shox, появились новые задние койловеры, внедорожная шина BF Goodrich, улучшенные тормоза, защита агрегатов и крепкие композитные расширители колесных арок. К тому же,пикап получил усиленные буксировочные проушины сзади и крюками спереди.
Читайте также: Старые "Жигули" превратили в элитный автомобиль
А благодаря выбору режима езды и 2-литровому дизельному агрегату мощностью 210 "лошадей" помех для проезда этой машины вообще нет.
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