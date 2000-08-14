» » Названы лучшие модели авто для активного отдыха
Раздел: Авто  
0

Названы лучшие модели авто для активного отдыха

Названы лучшие модели авто для активного отдыха Эти машины подойдут для охоты и рыбалки.

Зная пристрастиях большей части мужчин-автолюбителей к активному отдыху специалисты составили ТОП наиболее удобных машин для туризма и рыбалки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Многие украинцы приобретают внедорожники, что в последующем дорабатывают для нашего бездорожья, дабы занять самые удобные места для рыбалки или ехать в такой лес, где водятся лишь дикое зверье. При этом, машиностроители давно прознали такое пристрастие и выпустили ряд машин, что уже с производства подготовлены для подобных занятий.

1-ю ступень ТОПа занимает УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии. Сами по себе автомобили УАЗ имеют отличные внедорожные качества, а эта генерация уже с производства оборудована большим списком доп.оборудования. Например, на внедорожник будет установлена лебедка, безопасность рулевых тяг, экспедиционный багажный отсек, лестница на задней двери и «злая» резина.

На 2-м месте размещается еще 1-на машина - УАЗ-3909 «Буханка». Буквально на днях было объявлено о создании экспедиционной модификации этой модели. Авто также получит набор экспедиционного оборудования, который уже устанавливается на "Патриот": это блокировка заднего дифференциала, металлическая защита порогов и рулевых тяг, багажник на крыше, лебедка и вседорожная резина BFGoodrich All-Terrain.

Замыкает ТОП-3 лидеров хэтчбек. Как это не удивительно, но Datsun подготовила серийную версию модели mi-DO для экстремального отдыха. Камуфляжный окрас - не пленка, а стойкая к царапинам полиуретановая краска, что может спасти при езде по кустам и буеракам.Также эта экстрим-версия компактного ситикара снабжена опцией хранения вещей и холодильником.Еще есть лопата и топор. Доступ в этот чудесный органайзер есть и из салона, но вот задний ряд сидений пришлось удалить.

На 4-й позиции нашего ТОПа расположился большой японский пикап - Toyota Hilux. Главными отличительными чертами подготовленной модификации машины стали доработанная подвеска с увеличенным дорожным просветом, более производительный силовой агрегат, а также оборудование для езды по важному бездорожью.

Закрывает ТОП Ford Ranger Raptor - экстрем-версия для вседорожья популярного среднеразмерного пикапа, что было решено реанимировать в этом году и вернуть на множество авторынков в рестайлинговой форме. Несмотря на это, что он чуть меньше, чем автомобиль F-150 Raptor, выглядит новый Ranger Raptor так же вызывающе и брутальнее. Для покорения сурового бездорожья обычные амортизаторы заменили на спортивные Fox Racing Shox, появились новые задние койловеры, внедорожная шина BF Goodrich, улучшенные тормоза, защита агрегатов и крепкие композитные расширители колесных арок. К тому же,пикап получил усиленные буксировочные проушины сзади и крюками спереди.

Читайте также: Старые "Жигули" превратили в элитный автомобиль

А благодаря выбору режима езды и 2-литровому дизельному агрегату мощностью 210 "лошадей" помех для проезда этой машины вообще нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: охота, рыбалка, автомобили

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     297
     0

Похожие новости по теме

Ford протестировала пикап Ranger Raptor Ford протестировала пикап Ranger Raptor

Компания Ford показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии.

Названы лучшие внедорожники, имеющие три двери Названы лучшие внедорожники, имеющие три двери

Эксперт назвал культовые трехдверные модели.

Рассекречен дизайн экстремального пикапа Ford Ranger Рассекречен дизайн экстремального пикапа Ford Ranger

Самую экстремальную версию Ford Ranger рассекретили до премьеры

Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger Ford показал мощнейшую версию пикапа Ranger

Ford Ranger 2019 получил ряд улучшений.

В Сети показали В Сети показали "свеженький" Ford Ranger 2019

Стали известны детали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх