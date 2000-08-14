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Раздел: Авто  
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Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины

Эксперт рассказал, как избавиться от скрипов в салоне машины Для этих целей используется смазка, уплотнитель и специальная лента.

После двух лет эксплуатации автомобиля в салоне появились «сверчки». Скрипит пластик в районе торпедо, карты дверей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

Есть ли какой-то простой (относительно недорогой) способ избавиться от этих неприятных посторонних звуков? Отвечает ведущий специалист отдела оригинального сервиса корпорации «УкрАВТО» Алексей Бакало:

Источником неприятного звукового фона в салоне, как правило, являются пластиковые панели. В мороз пластик теряет эластичность и мягкость, а в некоторых случаях даже меняется в объеме. Поэтому в местах стыковки пластиковых деталей образуются зазоры, в результате чего из-за деформаций и вибраций при езде по неровностям возникают неприятные звуки – постукивания и поскрипывания.

Наиболее простой способ избавиться от них – обработать пластиковые детали салона и особенно их стыки полиролем в аэрозоле. Можно приобрести и аэрозольную смазку, лучше силиконовую. Смазка в отличие от полироля дольше сохраняет «молчание» салона.

Крупные элементы торпедо из тонкого пластика, соответственно, с небольшой жесткостью в наибольшей степени склонны создавать посторонние звуки. Эти детали можно заставить «замолчать» с помощью проклейки ленты «антискрип». Чтобы избежать скрипов и стуков открывающихся крышек – например, бардачка или полки багажника, на поверхности контакта этих деталей можно наклеить резиновый уплотнитель, используемый для утепления окон зимой.

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Уверен, что после проведения этих операций в салоне вашего автомобиля станет намного тише и комфортнее.
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 Теги: скрипы, звук

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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